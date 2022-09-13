【內房困局】美銀料當局推更多措施助爛尾項目竣工，房價不會大跌

《經濟通通訊社１３日專訊》投行美銀今日發表報告稱，中央及地方政府上月推出特別針對

支持「爛尾樓」完工的寬鬆措施，但以現時的規模可能仍不足以填補這些已售但未完工項目的資

金缺口；該行預期會有更多的措施以助更多的爛尾項目於２０２３年竣工。

報告指出，中央通過國資背景機構為部分示範民營房企業發行中期票據，提供全額擔保及承

銷，以及設立規模高達２０００億元人民幣的房地產基金，而地方政府亦獲準調整放貸政策以支

持當地房地產市場；這些措施均是前所未見。美銀認為，這些措施為進一步轉差的房地產開發及

銷售提供支持，也為未來推出進一步刺激措施奠定基礎。不過，以目前的支持措施規模，無論是

房地產基金或發債規模，可能不足以填補爛尾樓的資金缺口；預期未來會有更多的支持令更多項

目可在明年完成。



＊房地產行業仍將拖累內需增長＊



該行又認為，全國房價不會出大幅下滑，特別是限價等的行政控制仍然嚴格。另一方面，推

進爛尾項目完工對建築活動的推動作用可能有限，因市場情緒受損以及對平均房地產價格走低的

普遍預期，明年住房銷售不太可能出現明顯的反彈。這意味著開發商（國企或民企）的投資熱情

冷淡。

此外，報告指自２０２１年年中以來土地市場降溫時，不少土地流向了地方政府融資平台，

但它們大部分都沒興趣或計劃進行開發；房地產行業仍會繼續對內需增長造成拖累。（ｗｌ）

