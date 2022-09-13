【數據解讀】東北證券：政府和企業債拖累社融，居民信貸需求偏弱

《經濟通通訊社１３日專訊》在政策連番刺激後，內地８月金融數據自７月的低迷水平回升

，社融增量強於預期，不過新增人民幣貸款仍較預期偏低。當月末廣義貨幣供應量Ｍ２增速續創

２０１６年４月以來新高。東北證券固收研究團隊認為，社融數據的主要拖累項為政府債和企業

債。前者是財政發力錯位背景下的必然結果，後者繼續指向了實體需求的疲軟。考慮到疫情防控

的嚴格、消費投資的種種不便，實體需求的改善並不會一蹴而就。

該機構又指，８月份新增人民幣信貸客觀而言有所改善。不過，居民部門的信貸需求依然偏

弱，短貸尚可，但中長貸依然顯著弱於季節性，後續隨著金九銀十的到來、疊加人行降息的刺激

，期待看到居民中長貸的邊際改善。

政策層面而言，後續人行可能會繼續採取寬鬆操作以促進實體融資需求的下降，從而促進經

濟增長。目前來看，通脹並不構成寬鬆的掣肘，ＬＰＲ仍有調降空間，且並不必然以ＭＬＦ的調

降為先決條件。未來一段時間，人行仍然會以穩增長為首要目標，將繼續觀察下周公布的經濟數

據，尤其是地產數據。

人行上周五（９日）公布，８月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２５９﹒５１萬億元（人民幣．

下同），同比增長１２﹒２％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和４個百分點，略高於

市場預期。８月份人民幣貸款增加１﹒２５萬億元，同比多增３９０億元，環比多增８４﹒１％

，惟少於市場預期。當月，社會融資規模增量為２﹒４３萬億元，多於市場預期，比上年同期少

５５７１億元，環比７月新增社融的７５６１億元勁增２﹒２倍。（ｗｌ）

