【新冠肺炎】河北三河全域４天靜默管理，四川內江發現新變異株

《經濟通通訊社１３日專訊》河北省三河市出現１宗核酸檢測陽性個案，患者是北京病例的

密切接觸者。當局宣布由今早６時起，全市展開為期４天的靜默管理，並連續進行４輪全員核酸

檢測。所有人員非必要不流動，居民除特殊情況外，一律不得外出；除民生保障和核心功能單位

外，其餘經營場所暫停開放。市疫情防控領導小組指，多名北京涉疫場所暴露人員，在三河市有

活動軌跡，有傳播風險。

另外，石家莊市裕華區通告，自１３日６時至１６日６時，除參與城市運行、市場保供、公

共服務、疫情防控等工作人員以外，裕華區範圍內所有人員採取居家辦公、單位暫停營業等措施

，居民非必要不外出，不扎堆、不聚集，最大限度減少人員流動。



＊四川內江發現新變異株＊



四川內江周日（１１日）通報，病毒基因測序結果顯示為Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒變異株，但存

在兩個位點的變異，未在內地基因測序數據庫中發現。內江已於１０日全面實施靜態管理。高、

中風險區採取封控管理，落實「足不出戶、上門服務」等防控措施；低風險區原則上居家，非必

要不外出。

內江疫情防控專家組組長、市疾控中心副主任徐勇表示，此輪疫情傳播來源不明，來勢洶洶

，已在內江市傳播一段時間，目前仍處於發展期，形勢嚴峻複雜。（ｃａ）

