《匯市縱橫－蕭啟洪》這個「事頭婆」走了，那個「事頭」還遠嗎？

《匯市縱橫》資本主義社會以資本為大，因此老闆（資本家）亦被冠上了「事頭」的稱謂，

即代表一公司之長，亦便是所有事的領頭、話事權。在香港開埠至騰飛的年代（即亞洲四小龍的

年代）人們奠定了資本家的絕對地位，所以連政治首領伊莉莎白二世女王也被專稱為「事頭婆」

，縱然英女王在現代君主立憲的制度下只是英國的名義上的領袖。但從歷史的原因，英女王在國

內，以致英聯邦國家也享有崇高的地位。筆者是在香港殖民地時代長大，自少便隨處可見他的蹤

影，甚至在電視每天節目終結（當時電視並不是２４小時運行的）後，隨了都能聽聽英國國歌之

外，「事頭婆」頭像亦少不了。對於這位元「事頭婆」自然有一定的認識、記憶及情懷！



英女王伊莉莎白二世於上周四（８日）駕崩，她於１９５２年繼位，在位長達７０年，為英

國歷史上在位最長及首位度過白金禧的君主，也是全球在位最長的女王。這位「事頭婆」在位也

見證著英國的盛轉衰的過程。隨著西班牙在１７－１８世紀稱霸海上，１８－１９世紀英國海上

力量崛起，迅速取而代之。在２０世紀初，英國殖民地覆蓋約全世界人口２３％，及全世界土地

２４％。覆蓋部分現美國的州，加拿大，埃及到南非的一系列非洲國家，中東的部分重要產油國

，印度、緬甸、馬來西亞、新加坡、澳洲及紐西蘭等國家，當然還有香港！



隨著英國殖民地鼎盛，英鎊也順理成章取代西班牙元成為國際最流通的交易貨幣。但好景不

常，二次大戰對歐洲的打擊極大，也動搖了一直行之有效的金本位貨幣制度。戰後的歐洲被通貨

膨脹饞食，各國正鬧著黃金慌，強大如英國政府也需要舉債，因此衍生了１９４４年的布列頓森

林協議，廢除了金本位而迎來了自由浮動貨幣。自此，英鎊與一眾歐洲貨幣急速貶值，美元便逐

漸成為了國際結算貨幣的領頭羊。



伊莉莎白二世便在這個背景下登基，開始見證著英鎊的衰落及美元的崛起。不單英鎊，聯合

王國（Ｕｎｉｔｅｄ Ｋｉｎｇｄｏｍ）也逐漸退出國際舞臺，取而代之是美蘇鼎立。隨著印度

在１９４７年獨立，一眾殖民地也紛紛獨立脫離英國主權管治。在１９８０年初，英國開始與中

國討論歸還香港的事情。至今，英國領土主要只剩下英倫三島，當中愛爾蘭也是獨立國家（雖然

北愛爾蘭仍屬聯合王國管治）。在脫歐後聯合王國前景尚未確定，畢竟蘇格蘭及北愛爾蘭還存在

脫離聯合王國的可能性，屆時聯合王國可能就只有剩下英格蘭及威爾斯了！



數年前，強烈的民族主義趨生了英國脫離歐洲共同體，英國往後的路途似乎並不容易。回過

頭來看美元王國，在布列頓森林協定後，美元主導了世界結算，主因為強大的國力加上龐大的經

濟活動令美國在二戰後全球影響力迅速上升，成為世界的新「事頭」。至上世紀９０年代蘇聯解

體後，更一支獨秀。日本在８０－９０年代曾經因經濟增長亮麗，逐漸威脅美國的經濟獨大的地

位，美國遂於９０年代逼著日本開放經濟，因日本是二戰戰敗國，多方面為美國馬首是瞻，因此

並沒有對美國有太大的反抗能力。１９９４年日圓因開放經濟導致資金湧入，資產泡沫嚴重，日

圓升至歷史新高。但在亞洲金融風暴爆發後經濟迷失至今，當然對美國的威脅便完全解除了！



２１世紀初，隨著歐洲一體化，歐元誕生。歐洲形成了經濟共同體，在聯合的經濟實力直逼

美國。但因歐洲共同體只是經濟上聯盟，政治上還是分散的，當中貧、富國家之間仍然存在矛盾

，對美國稱霸的威脅不大。歐債危機亦拖著歐洲增長及崛起的後腿。最近更爆發延續的俄烏戰爭

，歐洲在經濟不穩下，如同病貓，又遑論與美國爭一日的長短呢！筆者陰謀論地看，美國恨不得

俄烏戰爭拖得愈長愈好，能不費一兵一卒拖著歐洲、俄羅斯後腿，何樂而不為呢！因此美國不但

經常充當啦啦隊，更不斷提供軍備以支援烏克蘭「持續」抗爭！



行文至此，相信心水清的讀者都會想到中國的崛起。自從改革開放以來，中國經濟迅速增長

，年前已成為世界二哥了，國民產出只落後美國約３５％。同時，人民幣的使用也逐漸廣泛，從

亞洲區慢慢的向著一帶一路發展，最近因俄烏戰爭，俄羅斯被制裁後，人民幣更成為救命草。據

ＳＷＩＦＴ報告，至今年７月，人民幣繼續保持世界交易第五位，緊落後於美元、歐元、英鎊及

日圓。在貿易融資結算方面更是僅次於美元及歐元後的第三位。在儲備貨幣方面，據國際貨幣基

金資料，人民幣在這年間穩守第五位，且一直往前追，２０２２年一季度佔全球儲備貨幣量

２﹒９％，同比上升了０﹒４％。值得留意是美國的全球儲備量佔比為５８﹒９％，同比下降

０﹒５％。



當然，這個「事頭」苦心經營了大半個世紀，雖然在經濟產出領先已收窄，但在國際結算、

在國際儲備貨幣上仍然拋離第二的歐元一倍多，更遑論排第五的人民幣。但以我國的發展速度，

未來１０來年能超英趕美並不是不可能的事。從「事頭」能安枕無憂的角度設想，實在需要及早

遏制中國的增長勢頭。而從美國人的成功經驗來判斷，他們將軟硬兼施！硬的把你拉進戰爭，如

中東、如俄烏。軟的有迫你開放經濟，製造經濟泡沫後刺破，令你經濟沉淪並永遠迷失。套路實

在太明顯，相信要成功並不容易。



雖然我國有著足夠的防範之法，包括不輕易開放市場，不急著把人民幣國際化，不急著武統

等等，但要超英趕美還得靠硬經濟實力。國際貨幣雖已脫離金本位，但強大的美元其實有著超強

的黃金為後盾。按Ｗｏｒｌｄ Ｄａｔａ的資料顯示，２０２１年美國的黃金儲備為８１３３噸

，為世界第一，德、意、法三國緊隨其後，分別為３３５９噸、２４５２噸及２４３６噸。第五

是俄羅斯，２２９９噸，而中國排在第六，１９４８噸。若按貨幣供應來計算，美國約７８％的

貨幣背後的儲備為黃金，歐元區加總為５４％，俄羅斯為２３﹒４％，而中國只得３﹒５％。縱

然美元儲備也可以因其高含金量被看成黃金儲備，但隨著美國制裁的威脅，人民幣需要適當的避

開美元而吸納硬儲備才能進一步鞏固其貨幣基礎以有效防範任何攻擊。或說，為保障中國的經濟

免受不必要的打擾，人民幣需進一步增強其儲備實力，當美元自動趕客後（制裁下令各國轉向其

他儲備貨幣），歐元及黃金的前景並不太悲觀！



當「事頭婆」上了天堂，老美這個「事頭」話事的年代是否已踏入黃昏呢？相信還需一段時

日才能分曉！



＊本周策略＊



澳元：早前建議候低於０﹒６８８０水平買入澳元兌美元已於０﹒６７２０止蝕，損失

１６０點子。



紐元：早前建議候低於０﹒６１６０水平買入紐元兌美元已成交，更新目標０﹒６３６０，

止蝕０﹒６０００。



加元：前周建議候高於１﹒３１００沽出美元兌加元已成交，更新目標１﹒２９００，止蝕

１﹒３１００。



英鎊：本周建議候高於１﹒１７５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒１５５０，止蝕

１﹒１９００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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