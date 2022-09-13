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13/09/2022 15:55

《珠玉之論－陳鳳珠》廣東省全力出台刺激消費政策

　　《珠玉之論》廣東省將全力提振釋放消費潛力，擴大消費需求，並提出了５個方面、１６條
具體措施。包括持續優化汽車消費，其中廣州、深圳完善購車資格規定，並增加購車指標，全面
落實符合要求乘用車減半徵收車輛購置稅和二手車經銷企業銷售舊車交易增值稅，而珠三角地區
取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車的遷入限制。
　　另外要拓展交化旅遊消費，大力發展夜間文旅經濟，推動「互聯網＋旅游」等新型文旅業態
加速發展。同時促進住房消費健康發展，將擴大保障性租賃住房供給，進一步優化住房公積金的
使用範圍，支持各地從實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。除此之外，各地
將展開家電「以舊換新」活動，通過「政府支持、企業促銷」的方式，全面促進家電消費。此外
，廣東將繼續做好消費券發放工作，計劃於９月底前完成發放消費券的省級獎補資金。
　　由於廣東省已落實刺激消費政策，相信短期內消費潛力將釋放，而其他省市亦有望陸續出台
措施，料未來內地的社會零售消費將會逐步回穩。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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