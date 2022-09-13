《師傅教路－黃瑋傑》中國能建業務涵蓋多領域，新簽合同增長可觀

《師傅教路》中國能源建設（０３９９６）是一家為中國乃至全球能源電力、基礎設施等行

業提供整體解決方案、全產業鏈服務的綜合性特大型集團公司，主營業務涵蓋新能源及綜合智慧

能源、傳統能源、水利（水務）、生態環保、綜合交通、市政、房建、房地產（新型城鎮化）、

建材、民爆、裝備製造、資本與金融等產業領域，並且具有集勘測設計及諮詢、工程建設、工業

製造和投資運營為一體的完整產業鏈服務能力。



＊多項勘察設計技術國際領先，民用爆破集完整產業鏈於一體＊



今年上半年，中國能源建設大部分主營業務的新簽合同額都錄得可觀增長。其中，勘測設計

及諮詢業務新簽合同額為９５﹒６９億元，增長５８﹒３７％。在能源方面，集團在百萬千瓦級

超超臨界機組、三代核電常規島、清潔燃煤高效發電、特高壓交直流、ＧＩＬ綜合管廊輸變電、

柔性交直流輸電、海上風電、太陽能發電等勘察設計技術領域都具有國際領先優勢。另一方面，

集團亦不斷拓展提升跨行業綜合設計能力，積極進軍水利（水務）、生態環保、綜合交通等基礎

設施業務領域。

在工程建設方面，集團主要承接國內外新能源及智慧能源、傳統能源、水利水務、生態環保

、綜合交通、市政、房建等各類能源及基礎設施建設項目等，在電力和大型基礎設施領域具有較

強的投建運一體化核心競爭力。今年上半年，集團工程建設業務新簽合同額為５０１４﹒８７億

元，增長６﹒６１％。

在工業製造方面，集團業務主要包括建材、民用爆破及裝備製造等業務。集團所屬水泥公司

是國家重點支持的６０家大型水泥企業（集團）之一，水泥產能達２４７０萬噸╱年。集團民用

爆破業務集民爆物品研發、生產、銷售，爆破服務，礦山開採施工總承包完整產業鏈於一體，在

大型水利水電、核電、火電等國家重點能源工程，港口碼頭、機場等國家重點基礎建設工程和大

型礦山開採等工程項目持續推廣民爆一體化服務模式。今年上半年民爆業務新簽合同額為

５２﹒８３億元，增長２８﹒１％；工業炸藥銷量１８﹒４３萬噸，增長１３﹒７％。



＊併網裝機容量４８１萬千瓦，水處理設計規模日達４５０萬噸＊



集團投資運營業務主要包括新能源及綜合智慧能源、傳統能源、水利水務、生態環保、綜合

交通、市政、房地產（新型城鎮化）、資本與金融服務等業務。截至今年６月３０日，集團控股

併網裝機容量４８１﹒３萬千瓦，其中風電、太陽能、生物質等新能源控股裝機容量２７７﹒９

萬千瓦；在建風光新能源項目３７個，裝機容量合計約４８３萬千瓦。水利水務方面，集團運營

國內十多個省市自治區７０餘座水廠，水處理設計規模達４５０萬噸╱日。集團綜合交通業務按

照「投、建、營」一體化原則，截至今年６月３０日，高速公路控股運營里程８８７﹒５公里。

建議買入價１﹒０６元，目標１﹒１８元，止蝕位１元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有

持有上述股票）



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