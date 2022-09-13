《ＥＴＦ動向－凌子敬》債券市場表現疲弱，ＲＥＩＴ投資價值浮現

《ＥＴＦ動向》全球通脹升溫，美國勞工統計局將於９月１３日發布消費者物價指數

（ＣＰＩ），市場部分人士認為如果數據弱於預期，將有助於鞏固通貨膨脹在六月見頂的看法。

儘管美國７月ＣＰＩ按年增長率降至８﹒５％，低於６月的９﹒１％與分析師預估的８﹒７％，

然而美國聯儲局（Ｆｅｄ）似乎沒打算停下加息步伐，主席鮑爾（Ｊｅｒｏｍｅ

Ｐｏｗｅｌｌ）８月２６日在全球央行年會持續放鷹，市場預估９月份再加０﹒７５厘機率較大

。美國從３月至今已加息四次，合計２﹒２５厘，加息速度為１９８１年以來最激進，１０年期

美國國債息率抽升過３％。於息口上升的情況下，今年以來債券市場表現疲弱，追蹤投資級別債

的彭博巴克萊全球綜合債券指數年初至今（截至８月３１日）亦下跌８﹒５４％，於風險回報不

相稱的情況下，投資者需要尋找其他收息來源的投資。

除了傳統高息股外，投資者亦可以留意房地產信託相關投資（ＲＥＩＴ）。ＲＥＩＴ為集體

投資計劃的一種，由專業的物業投資經理揀選物業，然後將相關物業出租。而物業投資為可帶來

收入的本地及╱或海外房地產項目，例如：房地產項目，購物中心、寫字樓、酒店、醫院及服務

式公寓，以爭取為投資者提供定期收入。而根據現時香港證監會的規定，房地產投資信託基金的

股息分派比率最少須為９０％，於亞太地區有很多地區亦有類似的規定。領展房地產投資信託基

金（００８２３）則為香港投資者熟識的ＲＥＩＴ。

不過香港的ＲＥＩＴ數目相對較少，暫時只有１１隻ＲＥＩＴ於港交所掛牌，而亞太地區內

的ＲＥＩＴ相對發展較成熟，南韓、新加坡、澳洲及日本分別有２０隻、３３隻、５５隻以及

６１隻ＲＥＩＴ。值得留意的是，海外ＲＥＩＴ的業務亦較多元化，香港大部分ＲＥＩＴ以零售

例如商場、酒店、以及辦公室ＲＥＩＴ為主，過往受疫情的打擊較大，而海外除了傳統的

ＲＥＩＴ外，亦包括物流中心、數據庫、退休中心、醫院等，租金收入來源亦可以較多元化。

投資ＲＥＩＴ的部署應以中長線投資角度為主，根據標普亞太區高息（新西蘭除外）房地產

信託精選指數的數據，由２０１７年至２０２１年期間，過往５年的平均年度化回報為

８﹒６５％，當中４﹒７３％為派息回報，佔整體回報來源超過５成以上，可見投資於亞太

ＲＥＩＴ的領域應以收息角度為主，資產增值為副。

另一方面，截至２０２２年８月３１日為止，該指數與主要大市指數如恒生指數、滬深

３００指數、標普５００指數等的相關度亦偏低，只是約０﹒１－０﹒４５不等，反映加入亞太

ＲＥＩＴ的投資可以分散組合上的風險。當然投資海外ＲＥＩＴ時投資者亦要留意有關風險，包

括匯率風險、利率風險、ＲＥＩＴ管理人質素的風險等。而今年亞太ＲＥＩＴ的價格亦是過往多

年表現其中最差的一年，以美元計算至８月３１日為止，該指數已經下跌１１﹒６７％。亦因為

最近股價下跌的關係，該指數的市賬率已經跌至０﹒９５倍，而指示息率則上升至５﹒２８％，

投資價值已經開始浮現。

除了自行逐一選擇ＲＥＩＴ外，投資者亦可以考慮以ＥＴＦ投資相關資產，以ＥＴＦ的形式

投資可以一籃子投資於海外ＲＥＩＴ，相關追蹤指數亦會定期作出組合調整，為投資者化繁為簡

。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》



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