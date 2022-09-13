《股壇解碼－戴名》美經濟數據利好不斷，新城發展借新還舊

《股壇解碼》美國上周新申失業救濟人數連續第四周下跌只有２２﹒２萬，加上非農數據優

於預期，美匯指數高企１０９附近亦加速資金流入美元資產，美國政府考慮在新冠病毒沒有重大

突變的前提下，現行的疫苗政策將改為每年接種一針新冠疫苗，變相將新冠病毒視為與流感相若

的流行病，相信政策若獲得通過將令美國的商業活動一切復常，在多個利好因素刺激下，道指上

周後段連升三日重上３２０００點，短期低位已見，投資者可留意相關道指成份股，

Ｌｏｃｋｈｅｅｄ Ｍａｒｔｉｎ（ＬＭＹ）有Ｆ３５戰機因使用中國製零件而被美國政府拒收

，短期或不利股價，事件反映美方堅決與中方供應鏈劃清界線不利中概股短線走勢。



＊時代終結＊



英女王伊利沙白二世離世，在位７０年來對世界影響深遠，其中最為人稱讚的是英國權力下

放和非洲去殖民化，而伊利沙白二世在位期間亦深受國民愛戴，雖然英國國力已大不如前，但記

憶所及她是近代唯一離世而讓多國元首和人民深表惋惜的國家元首。卓慧思繼任保守黨黨魁和首

相一職，剛上任便針對國內民生定出兩個方案，其一是未來兩年來動用１５００億英鎊穩定電價

，其二是當中４００億用於確保能源業的流動性，雖然保住了民生但卻為日後英鎊進一步貶值埋

下伏筆，英鎊有機會短期內下試兌１﹒１美元的心理關口。



＊事先張揚＊



官方媒體報道人民幣匯率短期破７並不表示新一輪的貶值周期開始，市場解讀為人民幣短期

內破７已成事實，問題是破７後能否重回６﹒５附近，人民幣走弱雖然有利出口業務，疫情期間

國外訂單已大部分轉移其他地方，要訂單重回國內相信只有人民幣進一步貶值（成本下降），但

人民幣貶值將會催化外資加速拋售人民幣資產，結果可能得不嘗失。



＊見好即收＊



恒指期權（９月）購沽比例進一步下跌至３０：７０，而且在１８６００點位置出現馬鞍倉

，牛熊證街貨輕微下跌至６３：３７的比例，按走勢是沽壓開始減少，上周預期恒指若失守

１９３４０點將下試１８６００點，雖然全周低位見１８８０３點後出現強烈反彈，但牛證有街

貨減少跡象，是否發行商洞察先機在低位先增持再在反彈後沽貨就拭目以待，但發行商有一批在

１９８００點至２０２００點區間牛證等待出生天，維持大盤短期內會上試２０２００點的頂位

再調頭下行，灣仔恒大中心傳聞已被中信銀行國際牽頭的財團接管，由於事態日漸嚴重，相信受

影響的金融機構將會陸續出現，這些都對港股後市做成壓力，投資者可留意近期人民幣匯率走勢

，因為上周五（９日）恒指大幅反彈的同時正值人民幣匯率出現反彈，真的是事有湊巧？



＊股票簡評＊



新城發展（０１０３０）主要在中國從事物業發展、物業投資和物業管理業務。業務主要集

中在長江三角洲的住宅物業和多用途綜合樓項目開發，當中包括土地收購、產品開發和建設、物

業銷售和預售以至物業管理。集團旗下新城控股（滬：６０１１５５）最近成功發行１０億元中

期票據，年期為３年，票面利率３﹒２８％，集資額不高但利率相對來說是偏低，這可能和票據

受中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保有關，由此可見現

時國內房地產行業要單獨融資仍然面對不少困難，這次由國資背景機構來作全額擔保才能以偏低

利率融資，加上融資額度只有１０億的情況亦只有２﹒８倍的認購，證明投資者對房地產行業還

是缺乏信心，從另一個角度看，低超額認購倍數亦證明市場的流動資金相對有限，之前集團聲稱

已為９月到期的２億美元債以及１０月到期的２１﹒６億人民幣境內債做好了絕大部分的資金安

排，現在這１０億中期票據是否剛好補上快將到期的債務資金缺口也不是沒有可能。

由於新城發展業務集中在長三角地區，相關地區的經濟在缺乏出口帶動下已經難言起色，加

上斷供潮，經濟下行、疫情管控和流動資金緊拙的情況下，房地產行業的前景仍然不樂觀，新城

發展今年的銷售已經出現腰斬情況，收入減少間接做成債務償付壓力，加上人民幣貶值令集團對

資金需求加大，同業碧桂園（０２００７）亦不得不向配股低頭，相信新城發展也不例外，在多

個不利因素影響下，上周五（９日）新城發展股價仍然大升超過１０％，很有可能是挾高配股的

前奏，投資者宜趁現價減持，合理買入價在１﹒８元附近。《資深市場人士戴名》



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