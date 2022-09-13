《缸邊隨筆－石鏡泉》人仔見７，好嗎？

《缸邊隨筆》市場一直擔心人仔見７，不好，怕人匯會如１９９６年泰馬貨幣崩盤，將２０

、３０年的經濟成果，一鋪輸了予老外。會嗎？



人仔見７的時期，分別是２００８年、２０１６年、２０１９年，這三個紅線期，跟美匯圖

是相關的，都是美匯處相對高位期。這是正常的。因為，匯，是兩個國家貨幣價錢的對比，美元

強人仔自然弱，人仔強美元自然弱。



對炒股佬言，更值得留意的是，當人仔見７時，上證指數都處於相對低位，當人仔自７區回

下（即人仔轉強時），上證指數就回升。一個很粗疏的觀察是，人仔見７，好吖，因為當人仔之

後回強，Ａ股就會升。今時人仔見７，以至破７，對Ａ股言，即是黎明前的黑暗，要見到黎明，

今時最重要的，是活下來，挺過在消退中的黑暗。任正非最近在華為講話，說華為在未來兩、三

年，最重要的是活下來。以任正非的高瞻遠矚，他說的要挺兩、三年，講的可能不只是華為，而

是整個中國。



挺過人仔７，有甚麼黎明？



２００８年，雷曼爆破，世界製造業受創，但中國的家電、手機，就以白菜價搶佔了世界市

場至今。能搶佔世界市場，是因為中國自８０年代開放，外資、內資一齊投資於中國的消費品、

製造業，幹了２０年，有了基礎。一到人仔見７，即外匯有了競爭力，出口就加了Ｔｕｒｂｏ，

猛衝了出去。而世界當時經濟貧乏，價廉質可的中國家電、手機，就廣受歡迎，為中國賺了大量

外匯。



２０１６年，美國意圖縮表，美息亦上升了，人仔再見７。那時中國重工業中的機電、通訊

業都發展起來了，華為、中通等就是在那個時期打了出去，出口又賺一筆。



２０１９年，中國的新能源產業亦成熟了，聯同之前的中國產品亦借人仔見７，出口又來匯

價上的競爭力，擴張了世界市場。就算有特朗普的升關稅打壓，中國貿易順差愈見加大。



由此可見，從之前三次人仔見７，中國的貿易出口，都可以拓大。為之後的Ａ股上升，提供

了經濟基礎，即公司盈利上升。股市要升，不是靠中央撐，而是靠公司自家盈利上升才可。



前三次人仔破７後，中國外貿好，之後Ａ股好的歷史，會否今次重複？應該會，但今次複雜

多。



２００８年的人仔見７，不是人仔貶值見，而是人仔升值時見，人仔在２００７年見７﹒７

，２００８年雷曼爆破後人仔升值至７。在２００８年１１月，中國出４萬億救經濟，Ａ股遂升

。這次無乜好談，要談，就是中國當時太好心，無法，溫家寶太好心。



美國由２００８年放水，放至２０１４年，水浸全世界。美國亦開始部署其割羊毛以補其國

內之創傷，讓大量資金流入中國，中國外匯儲備由之前的２萬億美元，升至４萬億美元。在一年

之內，引出Ａ股的大時代，由２０００點升至５０００點。接著美息便借縮表而升，美匯亦升。

中央驚覺了，便立時強令股市去槓桿，引爆Ａ股泡沫，這次中國輸了，耗了１萬億外匯儲備來趕

走熱錢炒家。



美國同時亦借菲律賓搞局南海，搞個南海仲裁法案出來，並派兩支航母來南海撐場。中央亦

不示弱，將僅有的三支艦隊，全拉到南海，火箭部隊亦毫不掩飾，部署開打，這是中美近代最近

開戰的時刻。接著是美國縮沙自溜走了。



另方面，美國奧巴馬亦拉著東盟搞個ＴＰＰ出來，想將中國踢出世界經濟圈。十分好彩，特

朗普上場，要ｕｎｄｏ一切奧巴馬的大計，自動退出ＴＰＰ。中國便借機上位，另立東盟，美國

輸了。



在２０１６年這次人仔見７後，中央就作了連串部署，以防美息、美元又來剪羊毛。



１﹒ 訂出個人每年只可有５萬元的外匯兌換額；



２﹒ ２０１５年８﹒１１匯改，將人仔與美元脫勾，改與一籃子貨幣掛勾；



３﹒ 對國內的閒錢，為免流竄亂消費搞高通脹，便開始放樓房業，將閒錢吸引去樓市，這

亦造成了今時的樓房問題，要拆彈。



在２０１８年特朗普加華貨關稅２５％，中國其中一個反制措施，是讓人仔貶值２０％又見

７了，將美加關稅之害中和了。



總結前三次人債見７是：



（一）２００８年一次是矇查查在升值中見７，



（二）２０１６年一次人仔見７，是被美國偷襲了，花一萬億美元外儲換來了教訓，中國記

得這個痛，也記得這個傷疤，建了前面講的一系列的防禦公事和改革，除了有金融改革外，亦提

出了中國２０２５、一帶一路倡議、人仔國際化、大力發展高尖產業、強火箭軍、建航母、擴艦

隊等等，因為２０１６年美國南海搞局讓中國認識到，強盜可以打劫，不武裝到牙齒不成。



（三）２０１９年特朗普的貿易戰，中國主動將人仔貶逾７，試出了中國之前的備戰尚可，

中國出口暫打不死，但……



２０１０年奧巴馬講過一句：如中國人要過上美國人的生活水平，全球的資源都支撐不了。



意思是要中國人的生活水平不能跟上美國人？這個大白人沙文主義，就是中美摩擦的主軸。



接下來中美之間會怎了？



２０２１年３月中美在阿拉斯加有火藥味十足的會談，中國外長楊潔篪表示美國沒有資格居

高臨下同中國說話，與中國打交道要在相互尊重的基礎上進行。



這是第一次中美外交上的火併，接下來的數次中美外交會談，都無建樹，枱上談不來，就枱

下來較勁。人仔見７否，也是此中的一個較勁。



俄烏戰起，美國一直想迫中國選邊，但中國就不選邊，因為中國今時仍未準備好跟美國硬幹

到底，其中一個考慮應是金融局。美國踢俄出ＳＷＩＦＴ，中國更要加馬快建出人民幣圈，稍後

習近平訪中東，如能促成賣油郎肯接受人民幣結算，一旦協成，中國定要盡量維持人民匯率的穩

定，至於穩定在７、７﹒２還是６﹒８，看環球匯市。一般言，一國之匯，如在６％上下浮動，

就算穩定。如中央是以６﹒８為中心，上浮３％便是７﹒００４，下浮３％，便是６﹒５９６。

如是以７為中心，上浮３％是７﹒２１，下浮３％則是６﹒７９。情況就有如港匯以７﹒８為中

心，可在７﹒７５至７﹒８５間波動。可見人匯在２０１５年後是在６﹒２５至７﹒２５區間波

動的。要自２０１５年起計，是因為在２０１５年８月１１日人匯有匯改，跟美元脫勾，而轉跟

一籃子貨幣掛勾。



不要小看這個改與一籃子貨幣掛勾的功用，今時人仔貶約８％，但人匯籃子中的日圓貶逾

１８％，英鎊，歐元都貶逾１０％，一拉之下，人仔竟是繼美元之後第二強的大國貨幣。這個有

點不好，因為環球對貨品需求弱時，你家匯強就會失去匯價上的競爭力，尤其是日圓貶１８％那

麼多，試想在汽車售價上，日本車就可較中國汽車平多１０％了。



為甚麼要說車價？因為在下一波的中國出口熱點貨，可能就是新能源汽車，這點容後談。



在２０１５年之前人匯會是個純匯市問題，在２０１５年，尤其是今時，人匯已再不是個純

匯市問題，而是被美國武器化了。中央會以７，還是哪一個水平為其防線，不是我們投資者能關

心得來，反之要留心的是人匯７元後，在之後的Ａ股升市中，有那些板塊會做好，這以後談。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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