【香港政情】選舉事務處發表兩宗資料外洩調查報告並採取改善措施

《經濟通通訊社１３日專訊》選舉事務處今日發表分別發生於３月２３日和４月２８日的兩

宗資料外洩事件的調查報告摘要。為了回應調查結果，選舉事務處已於４月初向相關組別職員實

施科技限制措施，並將探討利用資訊科技以收集選舉委員會委員的個人資料及發送大量電郵的可

行性，以避免出現人為錯誤。



＊誤將１﹒５萬名選民資料傳送至不明收件人＊



３月的資料外洩事件涉及一名選舉事務處職員沒有跟從部門指引，將載有１５０７０名選民

資料的檔案傳送至其私人電郵地址，以方便工作，惟該名職員輸入了錯誤的電郵地址，導致檔案

傳送至一名不明收件人。調查發現，涉事職員沒有遵從部門相關通告所載列的指引，即「僅使用

部門的電郵系統以電郵方式傳送保密資料」及「不可使用個人電郵帳戶處理公務或傳送保密資料

或個人資料」。

同時，經調查後，警方確認該名收件人沒有開啟上述載有選民資料檔案的電郵並，並已經將

該電郵刪除，因此警方不會採取檢控行動。



＊發送測試電郵程序有不足＊



至於４月發生的資料外洩事件，則涉及一名選舉事務處職員將一名選舉委員會委員送交的

回條（附個人資料）錯誤夾附在發送予６４名選舉委員會委員或其助理的測試電郵內。該處的調

查發現有職員在工作過程中，不小心將有關選舉委員會委員的電子版回條錯誤夾附在發送予選舉

委員會委員或其助理的測試電郵內，調查顯示，發送測試電郵的程序有不足之處，包括選舉委員

會委員送交的回條上的資料須以人手輸人電腦，以及為減少浪費及提高核對效率職員使用電腦以

選舉委員會委員較早時送交的電子版回條而非紙本回條作核對之用。

政府資訊科技總監辦公室、政制及內地事務局和選舉事務處的代表已成立一個工作小組，全

面檢視選舉事務處在資訊保安方面的工作。（ｃｌ）

