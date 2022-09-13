【新冠肺炎】本港新增７２１８宗確診，再多１０名患者死亡

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

７２１８宗新冠肺炎確診，包括７０６７宗本地個案，輸入病例則有１５１宗。另外，再多１０

名患者死亡，包括５男５女。第五波疫情確診死亡人數為９６０７宗。



＊１０歲男童情況轉為嚴重＊



新增死亡個案的年齡介乎５２至９５歲，當中５人未完成接種３劑疫苗。死者包括一名５２

歲女士，本身患有癌症，已擴散至腹腔及骨，有腹腔及肺積水，本月１０日確診送院延至昨日不

治。至於昨日公布確診危殆的１０歲男童情況改善轉為嚴重。男童昨日經治療後已能自行呼吸，

不必再提供高濃度氧氣，神智亦較清醒，院方會為他以磁力共振檢測腦部。



＊學校呈報２８８６宗陽性個案＊



本港新增１０間院舍爆疫，包括７間老人院，涉及１４名院友及７名員工；以及３間殘疾院

舍，涉及３名院友，現時共有９７名院友被列為密切接觸者需要檢疫。其中葵涌耀耆頤養院有７

名員工及７名院友染疫。

學校方面，當局再接獲９９１間學校２８８６宗陽性個案，包括２４９７名學生及３８９名

教職員。過去７日共７７７間學校呈報２宗或以上個案。今日有２３間學校、共２９班別班級需

要停課一星期，當中１９間學校為新呈報。



＊歐家榮：仍需兩周判斷疫情發展方向＊



根據最新數據，懷疑ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５的個案繼續增加，初步數據佔整體的７７﹒７％，

與上日相近。

歐家榮表示，本港的確診數字在過去３、４日稍為回落，但仍然徘徊在７０００－８０００

宗個案，屬於相當高的水平，估計近日數字回落部分因為中秋假期檢測人數及意欲下降。港大的

即時有效繁殖率仍然大於１，相信數字在一段時間內，仍會維持此水平，料仍需時兩星期判斷疫

情發展方向。

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