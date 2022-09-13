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13/09/2022 17:24

【施政前瞻】中學校長會建議凍結現行班級數目５年，重設防自殺會

　　《經濟通通訊社１３日專訊》香港中學校長會執行委員會今天去信行政長官李家超，就施政
報告提出的３方面建議，包括重設防止學生自殺委員會，以及期望政府凍結現行班級數目５年。
　　香港中學校長會表示，香港在結構性人口老化、少子化及移民潮下，學生及開班數目減少，
學校面臨裁併或廢校，期望政府凍結現行班級數目５年；除重置現有學校外，暫停開辦新的中學
，另外，進一步優化師生比例，降低每班學生人數，又建議參考其他先進的教育體系，在不增加
教育資源下，為教育注入新思維、新項目。
　
＊倡與教育界合作審視課程＊
　
　　在創建有利環境，造就健康校園方面，該會指，除了自殺問題，學童的情緒及健康狀況亦令
人擔心，建議政府應發揮統籌功能，加強連繫醫護、社福和學界等專業，認真研究和規劃學生的
情緒教育，並按實際需要作出資源調配。該會建議政府應重設防止學生自殺委員會，擴大其工作
範疇，指政府須與教育界攜手協作，審視課程、考評制度及升學渠道，適時作出改善。
　
＊政府應考慮成立具法定地位的教育人員專業組織＊
　
　　在尊重教師專業，吸引人才加入方面，該會認為，政府應深入瞭解教師工作壓力的由來，對
症下藥，並應就全港師資展開調查，瞭解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，並
積極應對教師隊伍流失問題。該會指，當教育界被無理抹黑和攻擊時，政府應適時發聲，並應積
極考慮成立具備法定地位的教育人員專業組織。該會期望政府能與教育界多作溝通，積極採納前
線對教育政策的建議，團結社會各界。（ｃｌ）

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