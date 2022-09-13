【外圍經濟】高盛擬本月起裁員數百人，為疫情爆發以來最大規模

《經濟通通訊社１３日專訊》高盛集團正在準備實施新冠疫情爆發以來的最大一輪裁員。

據知情人士透露，高盛計劃從本月開始裁員數百人。雖然數量低於此前幾輪，但此舉意味著

高盛恢復了在疫情期間基本上停頓的年度淘汰周期。

根據《彭博社》的數據顯示，分析師預計高盛今年業績將遭遇超過４０％的下滑。高盛今年

７月曾表示，計劃放慢招聘並恢復年度績效考核，發出了今年會裁員的訊號。（ｒｃ）

