【外圍經濟】耶倫將成為首位簽署的美元紙幣的女財長

《經濟通通訊社１３日專訊》耶倫將在美鈔上簽署，成為美國歷史上第一名在美鈔上簽署的
女財政部長。
此外，莫西干人部落的終身酋長馬勒巴（Ｌｙｎｎ Ｒｏｂｅｒｇｅ Ｍａｌｅｒｂａ）開
始擔任財政部新的部落和原住民事務辦公室的司庫。她亦會在美鈔上簽署，成為首名在鈔票上簽
署的美洲原住民。
雖然耶倫於２０２１年１月上任，但因為需要等待拜登總統提名司庫，令她的簽名不能印在
鈔票上。（ｒｃ）
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