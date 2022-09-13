【企業盈喜】安山金控（０００３３）料虧轉賺最少３０００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》安山金控（０００３３）公布，預期截至６月３０日止年度純
利不少於３０００萬元，而去年６月３０日止１８個月虧損約６７７９萬元。
該集團指，轉虧為盈主因涉及資產管理業務收益增加及年內出售若干附屬公司收益。
該集團預期於本月３０日或之前公布業績。（ｗｈ）
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