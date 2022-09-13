  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/09/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１﹒８１億元，買中移動沽理想

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上周五（９日）恒指高開３９點，報１８８９３點。最高升
５６２點報１９４１７點，最低升３９點報１８８９３點。恒指收報１９３６２點，升５０７點
或２﹒６９％。
　　北水全日淨流出１﹒８１億元，上日淨流入４９７９﹒７９萬元。北水淨買入最多的個股依
次是中國移動（００９４１）、綠城中國（０３９００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是理想汽車（０２０１５）、小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交９２２﹒７８億元增加１５﹒３％。其中港股通成交２０２﹒７億元，佔總成交
２２％。
　
＊中汽協：８月汽車產銷次季以來首次雙升＊
　
　　中汽協數據顯示，８月汽車產銷分別完成２３９﹒５萬輛和２３８﹒３萬輛，環比分別下降
２﹒４％和１﹒５％，同比分別增長３８﹒３％和３２﹒１％。１至８月，汽車產銷分別完成
１６９６﹒７萬輛和１６８６萬輛，同比分別增長４﹒８％和１﹒７％，是二季度以來的首次產
銷雙增長。
　　８月新能源汽車產銷分別完成６９﹒１萬輛和６６﹒６萬輛，同比分別增長１﹒２倍和１倍
。其中純電動汽車產銷分別完成５３﹒６萬輛和５２﹒２萬輛，同比分別增長１﹒１倍和
９２﹒９％。
　　中國移動升２﹒６％報５１﹒３元，北水淨買入４﹒５億元；綠城中國升５﹒８４％報
１５﹒５８元，北水淨買入２﹒２億元；快手升３﹒３７％報６４﹒５元，北水淨買入１﹒５億
元。
　　理想汽車升１﹒７７％報１０３﹒６元，北水淨賣出２億元；小米集團升２﹒２７％報
１０﹒８元，北水淨賣出１﹒９億元；新東方在綫跌２﹒３７％報３３元，北水淨賣出１﹒３億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　４﹒５４
　　綠城中國　　（０３９００）　　　　　　２﹒２２
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒５０
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒３５
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　　０﹒８７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　－１﹒９７
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒９３
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒２８
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒００
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－０﹒６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/09/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》比亞迪電子業務概念廣泛　走勢轉好宜買入
人氣文章中國故事09/09/2022
《神州經脈》8月通脹放緩信貸回暖　滬指周升逾2%　人幣大反彈
人氣文章財經熱話09/09/2022
騰訊再遭大股東減持先跌後反彈　密密回購撐起股價已見底？
人氣文章財經熱話09/09/2022
【高息巡禮】花旗高息定存 港元最高2.99厘 英鎊3.23厘
人氣文章FOCUS09/09/2022
【FOCUS】女王辭世掀共和運動暗湧　最近風眼恐在澳洲
人氣文章財經熱話09/09/2022
【環球加息】歐洲央行大幅加息0.75厘　歐元反彈阻力位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金