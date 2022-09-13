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即市新聞

13/09/2022 19:31

《日入而息》美出招抗華藥明系狂瀉，傳名創優品面臨美國股東訴訟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低；按情況進行疫情管理，相信金融論壇成功舉辦
；確診水平仍高，三成公營醫療服務受影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）回購１１５萬股，涉資約３﹒５２億元　　　　　　　　　　　　　　　　
據報名創優品（０９８９６）面臨美國股東集體訴訟，指控上市時涉錯誤陳述兼存在隱瞞　　　
匯控（００００５）考慮明年下半年恢復股份回購，明年或「實質性」加薪；匯控擬重啟回購股
價造好，惟料仍受制分拆問題未明朗；中期股息匯率換算日期變更為９月２０日　　　　　　　
據報東亞中國行長助理陳智仁涉受賄罪遭內地公安刑事拘留　　　　　　　　　　　　　　　　
卓悅（００６５３）創辦人葉俊亨及妻兒遭入稟呈請破產，１１月８日聆訊　　　　　　　　　
本港新增７２１８宗確診，再多１０名患者死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳北京國資委要求梳理與復星合作風險，集團強調業務正常開展；復星系頻減持惹財困關注，出
差數月回國郭廣昌微博現身　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平明起出訪中亞，出席上合峰會，疫情後首外訪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示為穩定宏觀經濟大盤營造適宜貨幣金融環境；人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回
籠２０億元；人行公布１９家系統重要性銀行，名單排位有所微調　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收３５點報１９３２６，科指低收８點報４０６９
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　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升０﹒０５％地產跌幅擴，美國新政累醫藥股挫　　　
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　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　英鎊反彈阻力在１﹒１７６０　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０１６１╱６５，日圓最新報１４２﹒２３╱
　　２６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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龍資源（０１７１２）擬回購最多１５８１﹒７４萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　
永利澳門（０１１２８）向澳門政府遞交博彩批給標書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雙財莊（０２３２１）上市穩價期結束，超額配股權獲悉數行使　　　　　　　　　　　　　　
創勝（０６６２８）抗體聯合治療胃癌臨床試驗逾七成患者部分緩解　　　　　　　　　　　　
億和（００８３８）獲美國新能源汽車零部件訂單，五年總值７億元　　　　　　　　　　　　
傳力勤資源已重新申請在香港ＩＰＯ，籌最多７８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）墾利６－１油田１０－１北區塊開發項目投產　　　　　　　　　　　　
傳北京國資委要求梳理與復星合作風險，集團強調業務正常開展；復星系頻減持惹財困關注，出
差數月回國郭廣昌微博現身　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）考慮明年下半年恢復股份回購，明年或「實質性」加薪；匯控擬重啟回購股
價造好，惟料仍受制分拆問題未明朗；中期股息匯率換算日期變更為９月２０日　　　　　　　
卓悅（００６５３）創辦人葉俊亨及妻兒遭入稟呈請破產，１１月８日聆訊　　　　　　　　　
宏利委任崔玄周為香港及澳門首席客戶總監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
石四藥（０２００５）治療貧血藥物通過仿製藥質量和療效一致性評價　　　　　　　　　　　
飛達控股（０１１００）料孟加拉第四期廠房落成後可增２０－２５％產能　　　　　　　　　
騰訊（００７００）回購１１５萬股，涉資約３﹒５２億元　　　　　　　　　　　　　　　　
永義（０１２１８）、高山（００６１６）附屬沽建行股份蝕４４８萬元　　　　　　　　　　
宏基集團（０１７１８）附屬貸款１５００萬元予景通企業　　　　　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）首８個月收入按年跌１４﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國富強金融（００２９０）建議更名為國富創新有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　
華訊（００８３３）附屬深圳德訊需賠償９４７﹒７萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　金力永磁（０６６８０）斥１億美元發展墨西哥廢舊磁鋼利用項目
　　遠洋集團（０３３７７）８月協議銷售按年跌１３﹒３％　　　　
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　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　太陽城集團（０１３８３）周五起簡稱更改為ＬＥＴ　ＧＲＯ
　　ＵＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　世紀陽光（００５０９）清盤呈請延至１０月２７日聆訊　　
　　億達中國（０３６３９）８月合約銷售按年跌４５％至１﹒７
　　億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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三部門表示明年４月起城市供水執行生活飲用水衞生標準　　　　　　　　　　　　　　　　　
流量小生王一博負面傳聞纏身，樂華娛樂稱已報警　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中秋小長假長三角鐵路發送旅客逾６５０萬人次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新交所表示建立跨市場互聯互通，支持中企投融資需求　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內蒙古進一步強化落實煤炭保供措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）旗下支付公司錢袋寶被罰１１６５萬　　　　　　　　　　　　　　　　　
交通運輸部表示中秋假期全國發送旅客人次按年跌３７％　　　　　　　　　　　　　　　　　
上銀基金董事長汪明離任，武俊接任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指短期續降息可能性偏低，需求疲軟情況可能持續　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京警方表示演員李易峰因多次嫖娼被行政拘留　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行表示為穩定宏觀經濟大盤營造適宜貨幣金融環境；人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回
籠２０億元；人行公布１９家系統重要性銀行，名單排位有所微調　　　　　　　　　　　　　
外匯局表示「零容忍」嚴厲打擊非法跨境金融活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家稅務總局表示６－８月累計減徵車購稅２３０億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　
栗戰書與普京會面，中方願在核心問題上相互堅定支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平明起出訪中亞，出席上合峰會，疫情後首外訪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李克強稱繼續出台增消費擴投資等舉措，快出快落地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中指院表示中秋小長假新房成交面積同比降逾三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
涉受賄、隱瞞境外存款罪，最高檢逮捕國壽集團王濱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雲南陷缺電疑雲，大理官方要求鋁生產商減少用電一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
微信表示對發布誘導非理性追星等內容的帳號予以從嚴處理　　　　　　　　　　　　　　　　
中天證券違反證券公司相關規定，收深圳證監局警示函　　　　　　　　　　　　　　　　　　
習近平將出訪中亞兩國，外交部拒透露會否與普京會面　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長安註冊薔薇電池商標，外界猜測涉足鋰電池行業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒６％，報１４８９４點　　
　　立陶宛駐台北經貿代表處今日起開始運作
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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選舉事務處發表兩宗資料外洩調查報告並採取改善措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
孫玉菡冀立法會盡快完成審議修訂職安健條例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳茂波稱港府正規劃創科長遠策略計劃，預計半年內公布；港銀或加息，第二輪消費券將為市場
注入１５０億元消費力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特首選舉誤向選委發２張選票，已交執法機關調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私隱公署表示首８個月收１７宗騙取個人資料投訴，籲提高警覺　　　　　　　　　　　　　　
華裔商人遭引渡至美國，被控賄賂馬紹爾群島官員促建經濟特區　　　　　　　　　　　　　　
陳紹雄料明年電費升幅大，倡與大灣區加強能源合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中學校長會建議凍結現行班級數目５年，重設防自殺會　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特快公屋編配計劃今起揀樓，提供１１３５伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近３１億元，外資連續兩個交易日流入；滬股通額度全日用近３３億元，外資
流入近４０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原表示十大屋苑周未成交創３周新高，中秋長假錄１９宗交投　　　　　　　　　　　　　　
城巴推半日制巴士車長合約招聘計劃，至少招聘一百人　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紐約膺全球最多百萬富翁城市，香港排名跌出十大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　澤連斯基稱烏克蘭過去兩周收復６０００公里失地
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　印尼因採礦而失去的熱帶森林比任何地方都多　　　　
　　美國民主黨議員表示國會將採取行動避免全國鐵路罷工
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　倫敦金屬交易所仍未確定英女王葬禮當天是否開市　　
　　大批人士放棄求職，英失業率跌至１９７４年以來最低
　　日本１﹒１７萬億美元的儲備也不足以嚇到日圓空頭　
　　日本央行最早可能在２０２３年中改變政策　　　　　
　　瑞士信貸啟動４０億美元債券銷售以收購思杰　　　　
　　紐約聯儲調查顯示８月份美國通脹和樓價預期下降　　
　　耶倫將成為首位簽署的美元紙幣的女財長　　　　　　
　　蘋果ｉＰｈｏｎｅ預購數據理想，分析師持樂觀態度　
　　高盛擬本月起裁員數百人，為疫情爆發以來最大規模　
　　悼念英女王逝世，英倫銀行延後一周公布議息決策　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中方指與聯合國人權辦合作岌岌可危　　　　　　　　　
　　倫敦帝國學院將關閉兩所中企贊助研究中心　　　　　　
　　北京就美國對西北工業大學網絡攻擊竊密提出嚴正交涉　
　　外交部表示美方未就網絡攻擊西北工業大學作實質回應　
　　美限制對華出口芯片、擴大生物製造，中方表示科技霸權
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增７２１８宗確診，再多１０名患者死亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土感染９１５宗，逾一個月新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京地鐵表示全線車站閘機無法查驗健康碼，採人工核驗　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京新增１０例本土確診和６例無症狀感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
崔定邦稱現時檢疫酒店整體入住率僅約一半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報北京環球渡假區因應疫情已裁員２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
效率專員李國彬曾與確診病人接觸，正家居檢疫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾祈殷稱續以大廈強制檢測減少個案未必有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低；按情況進行疫情管理，相信金融論壇成功舉辦
；確診水平仍高，三成公營醫療服務受影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河北三河全域４天靜默管理，四川內江發現新變異株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門往來蛇口海上客運航線明日復運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局行政總裁高拔陞快測呈陽性，正進行隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良倡臨時疫苗通行證與疫苗通行證的要求看齊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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