《日入而息》美出招抗華藥明系狂瀉，傳名創優品面臨美國股東訴訟

《今天重點》

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李家超稱內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低；按情況進行疫情管理，相信金融論壇成功舉辦

；確診水平仍高，三成公營醫療服務受影響

騰訊（００７００）回購１１５萬股，涉資約３﹒５２億元

據報名創優品（０９８９６）面臨美國股東集體訴訟，指控上市時涉錯誤陳述兼存在隱瞞

匯控（００００５）考慮明年下半年恢復股份回購，明年或「實質性」加薪；匯控擬重啟回購股

價造好，惟料仍受制分拆問題未明朗；中期股息匯率換算日期變更為９月２０日

據報東亞中國行長助理陳智仁涉受賄罪遭內地公安刑事拘留

卓悅（００６５３）創辦人葉俊亨及妻兒遭入稟呈請破產，１１月８日聆訊

本港新增７２１８宗確診，再多１０名患者死亡

傳北京國資委要求梳理與復星合作風險，集團強調業務正常開展；復星系頻減持惹財困關注，出

差數月回國郭廣昌微博現身

習近平明起出訪中亞，出席上合峰會，疫情後首外訪

人行表示為穩定宏觀經濟大盤營造適宜貨幣金融環境；人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回

籠２０億元；人行公布１９家系統重要性銀行，名單排位有所微調

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《即日市況》

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恒指全日低收３５點報１９３２６，科指低收８點報４０６９

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒０５％地產跌幅擴，美國新政累醫藥股挫

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《美元匯價》

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英鎊反彈阻力在１﹒１７６０

歐元最新報１﹒０１６１╱６５，日圓最新報１４２﹒２３╱

２６

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《公司資訊》

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龍資源（０１７１２）擬回購最多１５８１﹒７４萬股

永利澳門（０１１２８）向澳門政府遞交博彩批給標書

雙財莊（０２３２１）上市穩價期結束，超額配股權獲悉數行使

創勝（０６６２８）抗體聯合治療胃癌臨床試驗逾七成患者部分緩解

億和（００８３８）獲美國新能源汽車零部件訂單，五年總值７億元

傳力勤資源已重新申請在香港ＩＰＯ，籌最多７８億元

中海油（００８８３）墾利６－１油田１０－１北區塊開發項目投產

傳北京國資委要求梳理與復星合作風險，集團強調業務正常開展；復星系頻減持惹財困關注，出

差數月回國郭廣昌微博現身

匯控（００００５）考慮明年下半年恢復股份回購，明年或「實質性」加薪；匯控擬重啟回購股

價造好，惟料仍受制分拆問題未明朗；中期股息匯率換算日期變更為９月２０日

卓悅（００６５３）創辦人葉俊亨及妻兒遭入稟呈請破產，１１月８日聆訊

宏利委任崔玄周為香港及澳門首席客戶總監

石四藥（０２００５）治療貧血藥物通過仿製藥質量和療效一致性評價

飛達控股（０１１００）料孟加拉第四期廠房落成後可增２０－２５％產能

騰訊（００７００）回購１１５萬股，涉資約３﹒５２億元

永義（０１２１８）、高山（００６１６）附屬沽建行股份蝕４４８萬元

宏基集團（０１７１８）附屬貸款１５００萬元予景通企業

晨訊科技（０２０００）首８個月收入按年跌１４﹒５％

中國富強金融（００２９０）建議更名為國富創新有限公司

華訊（００８３３）附屬深圳德訊需賠償９４７﹒７萬元人民幣

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《國企紅籌》

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金力永磁（０６６８０）斥１億美元發展墨西哥廢舊磁鋼利用項目

遠洋集團（０３３７７）８月協議銷售按年跌１３﹒３％

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《神州民企》

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太陽城集團（０１３８３）周五起簡稱更改為ＬＥＴ ＧＲＯ

ＵＰ

世紀陽光（００５０９）清盤呈請延至１０月２７日聆訊

億達中國（０３６３９）８月合約銷售按年跌４５％至１﹒７

億元人民幣

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《中國要聞》

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三部門表示明年４月起城市供水執行生活飲用水衞生標準

流量小生王一博負面傳聞纏身，樂華娛樂稱已報警

中秋小長假長三角鐵路發送旅客逾６５０萬人次

新交所表示建立跨市場互聯互通，支持中企投融資需求

內蒙古進一步強化落實煤炭保供措施

美團（０３６９０）旗下支付公司錢袋寶被罰１１６５萬

交通運輸部表示中秋假期全國發送旅客人次按年跌３７％

上銀基金董事長汪明離任，武俊接任

分析指短期續降息可能性偏低，需求疲軟情況可能持續

北京警方表示演員李易峰因多次嫖娼被行政拘留

人行表示為穩定宏觀經濟大盤營造適宜貨幣金融環境；人行３４日２０億逆回購利率持平，淨回

籠２０億元；人行公布１９家系統重要性銀行，名單排位有所微調

外匯局表示「零容忍」嚴厲打擊非法跨境金融活動

國家稅務總局表示６－８月累計減徵車購稅２３０億元人民幣

栗戰書與普京會面，中方願在核心問題上相互堅定支持

習近平明起出訪中亞，出席上合峰會，疫情後首外訪

李克強稱繼續出台增消費擴投資等舉措，快出快落地

中指院表示中秋小長假新房成交面積同比降逾三成

涉受賄、隱瞞境外存款罪，最高檢逮捕國壽集團王濱

雲南陷缺電疑雲，大理官方要求鋁生產商減少用電一成

微信表示對發布誘導非理性追星等內容的帳號予以從嚴處理

中天證券違反證券公司相關規定，收深圳證監局警示函

習近平將出訪中亞兩國，外交部拒透露會否與普京會面

長安註冊薔薇電池商標，外界猜測涉足鋰電池行業

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１４８９４點

立陶宛駐台北經貿代表處今日起開始運作

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《其他消息》

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選舉事務處發表兩宗資料外洩調查報告並採取改善措施

孫玉菡冀立法會盡快完成審議修訂職安健條例

陳茂波稱港府正規劃創科長遠策略計劃，預計半年內公布；港銀或加息，第二輪消費券將為市場

注入１５０億元消費力

特首選舉誤向選委發２張選票，已交執法機關調查

私隱公署表示首８個月收１７宗騙取個人資料投訴，籲提高警覺

華裔商人遭引渡至美國，被控賄賂馬紹爾群島官員促建經濟特區

陳紹雄料明年電費升幅大，倡與大灣區加強能源合作

中學校長會建議凍結現行班級數目５年，重設防自殺會

特快公屋編配計劃今起揀樓，提供１１３５伙

深股通額度全日用近３１億元，外資連續兩個交易日流入；滬股通額度全日用近３３億元，外資

流入近４０億元

中原表示十大屋苑周未成交創３周新高，中秋長假錄１９宗交投

城巴推半日制巴士車長合約招聘計劃，至少招聘一百人

紐約膺全球最多百萬富翁城市，香港排名跌出十大

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《俄烏開戰》

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澤連斯基稱烏克蘭過去兩周收復６０００公里失地

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《國際要聞》

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印尼因採礦而失去的熱帶森林比任何地方都多

美國民主黨議員表示國會將採取行動避免全國鐵路罷工

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《外圍經濟》

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倫敦金屬交易所仍未確定英女王葬禮當天是否開市

大批人士放棄求職，英失業率跌至１９７４年以來最低

日本１﹒１７萬億美元的儲備也不足以嚇到日圓空頭

日本央行最早可能在２０２３年中改變政策

瑞士信貸啟動４０億美元債券銷售以收購思杰

紐約聯儲調查顯示８月份美國通脹和樓價預期下降

耶倫將成為首位簽署的美元紙幣的女財長

蘋果ｉＰｈｏｎｅ預購數據理想，分析師持樂觀態度

高盛擬本月起裁員數百人，為疫情爆發以來最大規模

悼念英女王逝世，英倫銀行延後一周公布議息決策

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《大國博弈》

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中方指與聯合國人權辦合作岌岌可危

倫敦帝國學院將關閉兩所中企贊助研究中心

北京就美國對西北工業大學網絡攻擊竊密提出嚴正交涉

外交部表示美方未就網絡攻擊西北工業大學作實質回應

美限制對華出口芯片、擴大生物製造，中方表示科技霸權

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《新冠肺炎》

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本港新增７２１８宗確診，再多１０名患者死亡

全國昨增本土感染９１５宗，逾一個月新低

北京地鐵表示全線車站閘機無法查驗健康碼，採人工核驗

北京新增１０例本土確診和６例無症狀感染

崔定邦稱現時檢疫酒店整體入住率僅約一半

據報北京環球渡假區因應疫情已裁員２５％

效率專員李國彬曾與確診病人接觸，正家居檢疫

曾祈殷稱續以大廈強制檢測減少個案未必有效

李家超稱內地來港人士毋需接種疫苗因風險較低；按情況進行疫情管理，相信金融論壇成功舉辦

；確診水平仍高，三成公營醫療服務受影響

河北三河全域４天靜默管理，四川內江發現新變異株

澳門往來蛇口海上客運航線明日復運

醫管局行政總裁高拔陞快測呈陽性，正進行隔離

何栢良倡臨時疫苗通行證與疫苗通行證的要求看齊

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