《出旗制勝－麥穎儀》恒指下試１８８００點，騰訊遊戲終獲批

《出旗制勝》中秋長假後恒指周二（１３日）以窄幅上落為主，全日上下波幅不足２００點

，日內曾嘗試收復１０天線約１９４００點水平未果。隔夜美國ＣＰＩ出爐，年增８﹒３％高於

預期，市場擔憂聯儲局進一步加息，美國三大股指急瀉。周三（１４日）早段，恒指隨外圍裂口

低開近４００點失１９０００關，午後進一步逼近上周低位約１８８００點位置。投資者如看好

恒指，欲趁低博反彈，或可留意恒指購１７３８３，行使價１９８００點，實際槓桿１２﹒７倍

，引伸波幅２５﹒２％，換股比率８５００兌１，２０２２年１２月２９日到期；如看淡，或可

留意恒指沽１５０９６，行使價１８０００點，實際槓桿７﹒６倍，引伸波幅２８﹒８％，換股

比率８０００兌１，２０２２年１２月２９日到期。

國家新聞出版署發布９月有７３款國產網絡遊戲獲批，騰訊（００７００）終於出現在名單

中。其股價今早下試３００元大關，最低暫見２９９元，較上月月尾頂部跌約一成。根據

ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站樂觀、悲觀資金流專頁所示，綜合過去５個交易日（９月６日至１３日

），騰訊窩輪樂觀資金流合計約８５００萬元，悲觀資金流約４９００萬元，比例為６３：３７

。投資者如看好騰訊，或可留意騰訊購２２３３７，行使價３６０元，實際槓桿８﹒２倍，引伸

波幅３６﹒５％，換股比率１００兌１，２０２３年１月３０日到期；如看淡，或可留意騰訊沽

１７０７２，行使價２８０元，實際槓桿５﹒９倍，引伸波幅３９﹒８％，換股比率１００兌１

，２０２２年１２月２９日到期。

傳統藍籌股方面，友邦（０１２９９）暫錄得２連跌，今早曾跌近３％至７１﹒３元。雖然

友邦周二曾斥資約１﹒７８億元回購２４０萬股，截至周二，今個財政年度回購的總股數更高達

１﹒１５億股，可惜回購消息暫未能刺激股價回升。投資者如繼續看好友邦，或可留意友邦購

１７２３３，行使價８３﹒８元，實際槓桿１０倍，引伸波幅２６﹒２％，換股比率５０兌１，

２０２３年２月２７日到期；如看淡，或可留意友邦沽２３８４８，行使價６７﹒９５元，實際

槓桿３﹒３倍，引伸波幅３１﹒２％，換股比率５０兌１，２０２３年１２月２８日到期。《花

旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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