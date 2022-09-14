《運籌帷幄－梁業豪》談財經節目中的股票買賣建議

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則皆尚屬顯著向淡。現時各傳媒的財經節目多以基本面作為分析基礎，為散戶

投資者提供釐訂中長線圖利策略的參考。由於基本分析與技術分析之間，前者對中長線投資者更

為重要，後者只宜用作捕捉進出市時機的參考，筆者對這個取向完全認同。可惜近年有少部分市

場人士照樣於各財經節目中為各股份進行基本分析，卻建議散戶入市短線投機，甚至即市超短線

炒賣。

他們的所謂投機策略，只不過是簡單地參考單一技術分析工具。其實，只要大家細心想一想

，亦不會相信這個方法可以藉著不停地低買高沽，輕易獲利吧。況且，依筆者看，他們對所用的

技術分析工具只屬一知半解，未有深入研究過，這實非散戶之福。最近在某網台財經節目中，竟

有一位市場人士建議散戶參考１分鐘圖、３分鐘圖和５分鐘圖，短線某股份證券；筆者相信，結

果會是輸多贏少，只會不斷地為證券商帶來佣金收入。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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