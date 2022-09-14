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即市新聞

14/09/2022 13:06

《星級輪證－鍾宛婷》港股再穿萬九點，資金部署盈富好倉博反彈

　　《星級輪證》美國８月通脹增８﹒３％高過預期，市場擔心聯儲局更進取地加息，美股三大
指數急瀉，跌幅高逾４％，港股跟跌曾挫約５００點，根據星展輪證早市即市資金流，輪場投資
者偏向部署好倉博反彈，當中包括盈富基金（０２８００）的好倉，如果投資者想部署大市反彈
，可留意全城最貼價的盈富認購證２４４１１：
　
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　　盈富購２４４１１：行使價２２元，到期日２０２３年１２月，有效槓桿約５﹒２倍
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　　騰訊（００７００）、港交所（００３８８）回調下試３００元大關，騰訊旗下遊戲終於獲
批版號，公司持續回購，北水繼續流入，今早（１４日）市傳騰訊音樂最快下周啟動在港交所二
次上市，根據星展輪證早市即市資金流，資金趁低部署騰訊、港交所好倉，如果投資者看好騰訊
及港交所，可留意騰訊認購證１３６７７和港交所認購證２４７５０：
　
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騰訊購１３６７７：行使價３５０﹒２元，到期日２０２３年１２月，有效槓桿約３﹒７倍
港交購２４７５０：行使價３４７﹒３８元，到期日２０２３年２月，有效槓桿約７﹒８倍
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　　美國加息預期升溫，部分輪場投資者吼位部署於低位尋支持的匯控（００００５）及友邦
（０１２９９）。匯控回調至區間底部（大約４７元附近），而友邦則下試３月底及５月底支持
（大約７０至７１元水平），兩者都有資金趁低部署其好倉，如果投資者看好匯控和友邦可留意
以下認購證：
　
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匯豐購２４０４６：行使價５７﹒６元，到期日２０２３年３月，有效槓桿約９﹒１倍　　
友邦購２９８６８：行使價８３﹒８５元，到期日２０２３年２月，有效槓桿約１１﹒１倍
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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師　鍾宛婷》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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