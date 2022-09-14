《專家之言－何志銘》美猛加息國際排華損氣氛，港股料區間運行

《專家之言》美國聯儲局將於本月２２日公布議息結果，市場預計有逾８０％機會再加息

０﹒７５厘，聯儲局官員近日不斷「放鷹」，惟市場已消化激進加息的預期，似乎大家早已習慣

了，早前聯儲局公開了市場委員會的投票結果，估計今年底息率大約會達３﹒４０％、明年

３﹒６０％、後年３﹒４０％，長遠而言大約在２﹒４０％至２﹒５０％水平。按此結果而言，

即息率將會在３厘以上維持一段長時間。在此情況下對投資者來講未必是好事，投資成本將提升

。



＊美擬限對華科技領域投資，歐洲加入制華行列＊



在美國上市的中概股審計爭議暫告一段落，近日又有媒體消息指白宮擬透過行政命令方式，

去繞過國會直接下令限制美企對中國及其他敵意國家的科技領域投資。而作為美國盟友的歐洲亦

加入制華行列，德國經濟部據報正考慮一系列措施，包括減少對華投資及出口擔保，以降低在經

濟上與中國的聯繫。看來新一輪國際排華又將上演，市場氣氛同樣受壓，港股預期將維持

１９０００點至１９４００點區內運行。《獨立股評人 何志銘》



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