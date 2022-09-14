恒指跌幅擴大至逾５００點，阿里（０９９８８）跌４﹒５％拖累

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒４％，報８７﹒１５元，該股

成交約１６４１萬股，涉資１４﹒４０億元，盤中高見８８﹒３元，最低見８７﹒１元；騰訊

（００７００）跌１﹒４４％，報３００﹒４元；京東集團（０９６１８）跌４﹒１１％，報

２２３﹒８元；友邦（０１２９９）跌２﹒８６％，報７１﹒４元。

昨日美國公布８月份通脹率高於預期，美股三大指數創兩年來最大跌幅，納指跌逾５％。今

日恒指低開３９３點，其後反覆下跌，最多跌超過５００點，其中阿里巴巴（９９８８）拖累港

股跌近６３點，其次匯控（００５）及友邦（１２９９）亦拖累近４１點及４２點。創科實業

（６６９）跌逾一成，報８８﹒５５元，亦拖累恒指跌２７點。

現時，恒生指數報１８８２４，跌５０２點或跌２﹒６０％，主板成交４５８﹒３２億元。

國企指數報６４６５，跌１６７點或跌２﹒５２％。恒生科技指數報３９４８，跌１２０點或跌

２﹒９６％。

即月期指新報１８７９３，跌５２３點，低水３２點。即月國指期貨報６４５８，跌１７３

點，低水８點。即月科指期貨新報３９５５，跌１１６點，高水６點。

上證綜合指數報３２３５，跌２８點或跌０﹒８７％，成交１８５７﹒６０億元人民幣。

深證成份指數報１１７６５，跌１５８點或跌１﹒３３％，成交１１２４﹒２５億元人民幣

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表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ８８﹒５５元 跌１０﹒５６％

百度（０９８８８） １２９﹒２０元 跌５﹒０７％

阿里（０９９８８） ８７﹒１５元 跌４﹒４４％

阿里健康（００２４１） ４﹒３１元 跌４﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １３﹒５２元 跌４﹒３８％

舜宇光學科技（０２３８２） ９９﹒６０元 跌４﹒３２％

比亞迪（０１２１１） ２１８﹒４０元 跌４﹒２１％

京東集團（０９６１８） ２２３﹒８０元 跌４﹒１１％

新奧能源（０２６８８） １１０﹒４０元 跌４﹒０８％

李寧（０２３３１） ６５﹒３５元 跌３﹒９０％

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（ｅｋ）

