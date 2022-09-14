《盤後部署》美國加息壓力拖累全球股市，騰訊、網易現價可博反彈

《經濟通通訊社１４日專訊》美國公布８月份ＣＰＩ按升幅度達８﹒３％，升幅超出預期引

發道指大跌逾１２００點，港股亦未能倖免於難，今早恒指低開３９３點。多隻科技股受累捱沽

；阿里（０９９８８）開跌３﹒７３，京東（０９６１８）開跌３﹒４３％，美團

（０３６９０）開跌２﹒６４％。但國家新聞出版署發放新一批遊戲版號，之前已連續４次榜上

無名的騰訊（００７００）及網易（０９９９９）終於有份，帶動開市跌幅跑贏其餘科技股；騰

訊低開１﹒４４％，網易低開１﹒９４％。



＊創科沽壓重、賭股變動不大＊



開市後港股未能擺脫沽壓，藍籌科技股弱勢持續，拖累大市一度跌超過５００點。受美國市

道影響，創科實業（００６６９）沽壓沉重，全日墊底成為最差表現藍籌股，最終收跌１０％，

報８９﹒１元。另外，澳門賭牌競投於今日下午５時４５分截標，六大賭企全數遞交標書，惟升

跌變動不大。

重磅股全日股價受壓；阿里跌４﹒５％，報８７﹒１元；騰訊跌１﹒７１％，報２９９﹒６

元；美團跌２﹒２５％，報１７３﹒８元；友邦（０１２９９）跌２﹒７２％，報７１﹒５元；

匯控（００００５）跌２﹒５６％，報４７﹒６元。

最終大市未能重上１９０００點，恒生指數全日收報１８８４７，跌４７９點或２﹒４８％

，主板成交９３７﹒７億元。恒生中國企業指數報６４７０，跌１６２點或２﹒４５％。恒生科

技指數報３９５３，跌１１５點或２﹒８５％。Ａ股同樣受壓；上證綜合指數報３２３７，跌

２６點或跌０﹒８０％，成交３０６４﹒５３億元人民幣；深證成份指數報１１７７４，跌

１４８點或跌１﹒２５％，成交４１６２﹒７４億元人民幣。



＊大市反彈惟須注意內地數據＊



恒指裂口低開回吐上周五升幅，且再度下試１８８００點重要支持位，目前市場正觀望美國

今晚公布的８月份ＰＰＩ及將於本周五登場的８月份內地「三頭馬車」經濟數據。目前市況未明

下，宜待有明確方向及證明１８８００具支持後才作部署。

騰訊、網易終於獲批遊戲版號，帶動股價跑贏大市。走勢方面，騰訊已跌抵３００元支持位

，伴隨公司密密回購救價，３００元以下亦為較吸引水平，短線不妨博反彈；網易處於區間橫行

，１３２元仍為較強支持，較炒波幅可於１３２元買入，上望區間頂１４５元。

此外，原油相關股逆市抽高，中海油（００８８３）收升２﹒２１％，報１０﹒１６元；中

遠海能（０１１３８）升４﹒６４％，報７﹒２２元。中遠海能受歐洲能源危機刺激炒作，上周

五曾創７﹒２５元的逾１１年新高；儘管高位有回吐壓力，但歐洲天然氣短缺壓力未除，預期仍

會為中遠海能帶來推升動力，建議可在廿天線至６﹒３元水平吸納，收低於６﹒３元止蝕。

（ｈｃ）

