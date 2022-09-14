【國際要聞】吉爾吉斯與塔吉克發生邊境交火，雙方同意防止升級

《經濟通通訊社１４日專訊》中亞國家吉爾吉斯斯坦與塔吉克斯坦周三（１４日）發生邊境
交火事件。據報道，暫未有傷亡報告，兩國邊防部門已展開緊急溝通，同意防止局勢升級。
此前一日，高加索國家阿塞拜疆和亞美尼亞亦爆發衝突，造成至少９９名軍人死亡，包括
４９名亞國和５０名阿國士兵，是兩年來雙方最致命的衝突。聯合國安理會將於周三晚召開緊急
會議討論有關問題。（ｊｆ）
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