【外圍經濟】英國生產者輸入和產出價格２年來首度回落

《經濟通通訊社１４日專訊》英國８月ＣＰＩ通脹從４０年高位回落，而生產者輸入和產出

價格升幅亦意外自兩年來首度輕微回落，顯示通脹壓力有所緩解，其中燃油和原料價格下降

１﹒２％，令工廠產出價格下跌０﹒１％。

不過，分析指生產成本仍然偏高，對企業仍構成營運壓力。在勞工、運輸等成本因素下，英

國商會調查指３分２商企醞釀加價。（ｊｆ）

