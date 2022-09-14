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14/09/2022 17:34

《台股攻略－黃振宇》通脹數據高於市場預期，台股跟隨美股受壓

　　《台股攻略》美國公布８月ＣＰＩ通脹數據，消息影響台股今日（１４日）跟隨美股受壓，
台積電領跌，金融及鋼鐵股走弱，但ＩＣ設計、蘋果概念股及電動車股逆市上揚，加權指數最終
跌２３６點，收１４６５８點，成交金額為１８６１﹒３５億元（新台幣．下同），摜破五日線
，三大法人合計淨賣出１８０﹒３３億元，投信更終止連續５７日淨買入紀錄。
　　電子股方面，電子三雄的台積電收４８０元，跌２﹒６％；鴻海收１０７﹒５元，跌
２﹒３％；聯發科收６１５元，跌１﹒８％；日月光投控、和碩、欣興、光寶科及南亞科均跌超
過３％。ＩＣ設計的威盛、世芯－ＫＹ、晶心科及創意獲資金追捧，全面逆市上揚，均升１％至
５％，其中晶心科以４２５﹒５元收市，創下半年來新高。蘋果概念股同步走強，雙鴻升２％，
毅嘉、精確、燿華及精元均升超過１％，嘉澤、建準、強茂及原相均升０﹒５％至０﹒９％。車
用電子股受捧，昇銳漲停，為昇科、宜特、倚強科、怡利電、和大、為升及金寶均升３％至５％
。金融股方面，新產跌３﹒６％，臺企銀跌２﹒８％，元大金、兆豐金、旺旺保、華票及京城銀
均跌超過１％。鋼鐵股的中鋼跌１﹒７％，官田鋼、春源、中鴻、燁興及盛餘均跌超過２％。
　　通脹數據維持高企，令市場預期９月美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議將上調加息
幅度，影響股市走勢。此外，為促進台灣與美國合作，美國參議院外委會將審議「２０２２年台
灣政策法案」，投資者需慎防議案進一步令台海緊張局勢升溫，建議投資保持審慎，不宜急於入
市撈底。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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