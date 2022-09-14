《台股攻略－黃振宇》通脹數據高於市場預期，台股跟隨美股受壓

《台股攻略》美國公布８月ＣＰＩ通脹數據，消息影響台股今日（１４日）跟隨美股受壓，

台積電領跌，金融及鋼鐵股走弱，但ＩＣ設計、蘋果概念股及電動車股逆市上揚，加權指數最終

跌２３６點，收１４６５８點，成交金額為１８６１﹒３５億元（新台幣．下同），摜破五日線

，三大法人合計淨賣出１８０﹒３３億元，投信更終止連續５７日淨買入紀錄。

電子股方面，電子三雄的台積電收４８０元，跌２﹒６％；鴻海收１０７﹒５元，跌

２﹒３％；聯發科收６１５元，跌１﹒８％；日月光投控、和碩、欣興、光寶科及南亞科均跌超

過３％。ＩＣ設計的威盛、世芯－ＫＹ、晶心科及創意獲資金追捧，全面逆市上揚，均升１％至

５％，其中晶心科以４２５﹒５元收市，創下半年來新高。蘋果概念股同步走強，雙鴻升２％，

毅嘉、精確、燿華及精元均升超過１％，嘉澤、建準、強茂及原相均升０﹒５％至０﹒９％。車

用電子股受捧，昇銳漲停，為昇科、宜特、倚強科、怡利電、和大、為升及金寶均升３％至５％

。金融股方面，新產跌３﹒６％，臺企銀跌２﹒８％，元大金、兆豐金、旺旺保、華票及京城銀

均跌超過１％。鋼鐵股的中鋼跌１﹒７％，官田鋼、春源、中鴻、燁興及盛餘均跌超過２％。

通脹數據維持高企，令市場預期９月美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議將上調加息

幅度，影響股市走勢。此外，為促進台灣與美國合作，美國參議院外委會將審議「２０２２年台

灣政策法案」，投資者需慎防議案進一步令台海緊張局勢升溫，建議投資保持審慎，不宜急於入

市撈底。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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