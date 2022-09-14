《炒股戰記－施富》一波未平一波又起，魚缸灰機又傷悲……

《炒股戰記》嚟到９月中，魚缸唔好講話２００００，１９０００都好難上得番。即使已經

跌到咁上下，成交平均嚟講仍然好弱，北水又無乜流入嚟，成個「孖屐」好灰呀！

當然，灰到咁都唔係無原因嘅。美國近幾日不斷傳出會簽署行政命令嘅消息，內容針對中國

嘅芯片同生物科技行業。「美國優先」嘅口號再次抬頭，中方當然極為不滿啦，意味中美互相制

裁嘅戰火未有熄滅，成個「孖屐」又點可能唔灰呢？

另一樣搞到好灰嘅，亦都同美國有關。美國公布嘅８月ＣＰＩ按年升幅８﹒３％，核心

ＣＰＩ就按年升６﹒３％，大過預期。本來以為通脹見頂，聯儲局未必會咁「鷹」啦，ＣＰＩ數

據一出，又可能畀聯儲局一個「放鷹」嘅藉口，結果令「孖屐」好懊惱！不過，睇埋個ＰＰＩ點

樣先，但今個月無１００％，都應該有９０％機會加息０﹒７５厘喇。本來有希望，最後變失望

，你話點可能唔灰呀……！

始終全球經濟環境疲弱，個個都無乜心機炒股；內房危機未緩和，個個都無晒信心買樓。依

家魚缸仲要面對唔少大風大浪，下行趨勢未有顯著轉變，已經去到月中，睇怕好難上得番２５０

個月移動平均線，下試１８８２５呢關，都應該走唔甩。一波未平，一波又起，唔知呢種「灰」

幾時先有轉變呢？



＊國泰股價走勢穩定＊



講下個倉先，自從爆出「股神」減持比亞迪（０１２１１）嘅消息後，車股回調幅度非常誇

張。「蔚小理」８月汽車交付量成績又唔理想，加上魚缸仍然唔畀力，車股回調仲可能會有一段

時間。作為車股之一嘅耐世特（０１３１６），成個８月份走勢幾弱，近幾日條１００天線叫做

撐得住，如果連５銀呢條最後防線都失守埋，富仔會沽埋手上持貨。

另外，國泰（００２９３）就受惠於逐步放寬嘅入境檢疫政策，股價９月初喺１００天線即

見支持，以近期嘅環境嚟講，佢嘅走勢算幾穩定。當然，香港疫情又有爆發跡象，嚟緊政府會唔

會再收緊防疫措施，對國泰影響都唔細，富仔會望到實疫情消息，有咩風吹草動，到時再算！





模擬投資組合（原有持股）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 ３０００股 ４﹒０３ ３﹒９０ １１７００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６１﹒４０ ６１４００

（００８２３）

康方生物 １０００股 １６﹒５０ ２４﹒１０ ２４１００

（０９９２６）

國泰 ４０００股 ８﹒２５ ８﹒５９ ３４３６０

（００２９３）

潤啤 ２０００股 ５２﹒００ ５２﹒９５ １０５９００

（００２９１）

鄭煤機 ２０００股 １０﹒２０ ９﹒８３ １９６６０

（００５６４）

耐世特 ６０００股 ６﹒３０ ５﹒４０ ３２４００

（０１３１６）

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股票市值 ： ２８９５２０元

剩餘現金 ： ６５７１４０元

組合淨值 ： ９４６６６０元



＊ 數據截至９月１４日收市

