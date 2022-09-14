《談國論企－黎偉成》生產者出廠價緩升助通脹降溫

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於２０２２年以來，同比增長持續不斷放

緩，至８月份的升幅更收窄至僅２﹒３％，為自２０２１年１１月份以來的１０連跌，較是月份

居民消費價格指數ＣＰＩ所增的２﹒５％更少增０﹒２個百分點，有利央行更為放手處理貨幣政

策，促國民經濟恢復。美國推手惡弄的烏戰使國際能源、資源價格走高後，近期反覆回落，料中

國在續控ＰＰＩ及ＣＰＩ情況底下，有力推動內需使經濟重現穩中有進發展態勢。



＊購進價格回落使出廠價格不斷走低＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２２年８月份同

比增長２﹒３％，不僅較７月份的４﹒２％升幅少增１﹒９個百分點，相對於１月份所增

９﹒１％更明顯下調６﹒８個百分點，形成連跌多個月和累跌幅度可觀，實乃佳象。

從具體數據分析，ＰＰＩ不斷收窄升幅，主要受惠於（甲）工業生產者購進價格，指數於

２０２２年８月份的升幅回落至４﹒２％，比７月份６﹒５％環比跌２﹒３個百分點，更遠遠低

於１月份的１２﹒１％升幅，重要因由為（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格明顯走低：於

２０２２年８月份即使同比增１９﹒５％，亦比７月份所升２５﹒１％，低５﹒６個百分點，並

且為年內增長幅度最低的月份。此使相關主要產品的出廠價格出現頗明顯下調，尤其是（ｉ）煤

炭開採及洗選業產品的出廠價格於是月份同比升８﹒６％，比７月份所升２０﹒７％與１月份所

升５１﹒３％，乃因中國政府強化煤炭行業重新穩產穩銷以自用，抵銷國際煤炭價格漲幅。

其他能源產品價格亦反覆回落，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是月份同比升

３５。％，比上月的４３﹒９％升幅低８﹒９個百分點；（ｉｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業

出廠價格，同比升２１﹒３％，低於上月的２８﹒６％和１月份的３０﹒１％升幅。此乃於倫敦

及紐約原油每桶價格由５月份仍基本維持於約１００美元回落至８０美元至８５美元。

由是中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類指數，於２０２２年８月份同比上升

１９﹒９％，為年度最低的升幅。

其他工業生產者的購進價格，亦有不同程度的回調，包括（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進

價格，於２０２２年８月份同比下跌１０﹒８％，比７月份所跌的７﹒８％多跌３個百分點，遂

使黑色金屬礦採選業的出廠價格於是月同比回落幅度擴大至２９﹒５％。

和（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是份同比下跌０﹒６％，為２０２２年

的首個下跌月份，使有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價於是月跌１﹒５％，有色金屬礦採

選業出廠價格升４﹒６％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，未受能源、資源價升的影響，如：（１）計算機、通信

和其他電子設備業出廠價格於２０２２年８月份同比略跌０﹒４％，（２）鐵路、船舶、航空航

天及其他交通服務價升１﹒２％，（３）汽車製造業持平於上年，（４）通用設備製造業升

０﹒６％。高技術產品成本壓力相對有限，有利中國經濟提質發展，啟示良好。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２２年８月份

同比增長１﹒６％，保持相對穩勢；食品分類指數升持平上月份的３﹒７％；一般日用品升

１﹒５％；衣著分類指數升２﹒２％；和耐用消費品分類指數跌０﹒６％。凡此，對ＰＰＩ及

ＣＰＩ都有降溫的作用。

由是中國人民銀行可以在相當大的空間，積極和頻密地通過定向性的增加以商業銀行為主的

金融機構的市場流動性，調低資金成本，支持經濟社會。即使疫情多散多發之象有待更嚴格的控

制，惟國民經濟於下半年有望重拾上行形態，國內生產總值ＧＤＰ未必達５﹒５％的目標，不是

十分重大的問題。反觀美國，聯邦儲備局近期連連大幅加息之舉有餘未盡，卻未必能夠達致壓抑

高通脹的目標，反而有可能加速美國經濟步入衰退險境劣象。此為中美經濟有重大的差異，而中

國經濟發展仍然遠勝於美，相信美國人會繼續在中國台灣等主權挑釁中國，亦會在經貿、科技等

方面對華攬炒。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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