【內房困局】住建部：以政策性銀行專項借款方式支持保交樓

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》針對保交樓問題，住建部新聞發言人、住

房改革與發展司司長王勝軍在會上表示，上個月已會同財政部、人民銀行等有關部門出台了專門

措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交

付，目前專項工作正在緊張有序的進行當中。

王勝軍表示，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，

促進房地產市場平穩健康發展。主要有以下幾個方面：一是，建立政策協同機制。保持房地產調

控政策的連續性穩定性，增強調控政策的協調性精準性，支持剛性和改善性住房需求，遏制投機

炒房。包括加強住宅用地供應管理，建立住房與土地供應聯動機制。也包括完善房地產金融宏觀

審慎管理，促進房地產與金融良性循環。二是，建立部省市聯動機制。強化省級政府監督指導責

任，因城施策用足用好政策工具箱，加強對城市「一城一策」的指導監督。三是，健全監測預警

和評價考核機制。四是，加強對房地產市場的監管。住建部與有關部門聯合開展整治房地產市場

秩序三年行動，重點整治房地產開發、房屋買賣、住房租賃、物業服務等領域違法違規行為，按

照「管住不管死」的原則，加強商品房預售資金監管。以保交樓保民生保穩定為首要目標，以法

治化市場化為原則，防范化解市場風險，切實維護購房群眾合法權益，維護社會大局穩定。

王勝軍並表示，將堅持穩中求進的總基調，多方協同，上下聯動，採取多方面的措施，推進

住房供給側結構性改革、實施城市更新行動、實施鄉村建設行動，也包括加快發展保障性租賃住

房，把這些任務完成好，推動住房和城鄉建設事業高質量發展取得新的成效。

