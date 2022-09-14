《午市前瞻》專家料港股反覆向下，騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎？

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數半日收報１８８３４，跌４９２點或２﹒５５％，主

板成交５２１﹒１５億元。恒生中國企業指數報６４６７，跌１６５點或２﹒５％。恒生科技指

數報３９４８，跌１２０點或２﹒９６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３００﹒４元，跌４﹒４元或１﹒４４％，成交２８﹒２８

億元；藥明生物收報５１﹒５５元，跌１﹒８５元或３﹒４６％，成交２３﹒４３億元；阿里巴

巴－ＳＷ收報８７﹒２元，跌４元或４﹒３９％，成交１６﹒９１億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ（０９６１８）；京東集團－ＳＷ收報

２２４﹒４元，跌９元或３﹒８６％，成交１４億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里

巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。

＊溫鋼城：聯儲局料１１月加息０﹒５厘＊



美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年升８﹒３％，高於市場預期，聯儲局本月至少加息

７５基點幾成定局，拖累道指大跌逾千點。港股今日則低開３９３點，報１８９３３，早段跌幅

曾擴大至逾５００點，並曾再度失守１９０００關。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場

本來預期因應油價持續回落，相信通脹會放緩，惟最終結果卻是市場意料之外，而美國樓房、工

資、食品價格等仍高企，令聯儲局９月加息０﹒７５厘的擔憂增加。

他指出，聯儲局若持續進取加息，於年內累計加到４至４﹒５厘，將令企業營運成本上升，

亦衍生信貸問題，而債息抽升會導致收息股吸引力大減，為金融市場帶來振盪。不過他指出，隨

著美國國會選舉將至，相信聯儲局不敢大幅加息，影響投票，加上高基數效應下，ＣＰＩ按月升

幅可能會逐步減少。他預期，聯儲局於１１月會加息０﹒５厘，而非加息０﹒７５厘。

溫鋼城又提到，美國鷹派加息的陰霾未消，歐洲能源危機、中美關係緊張、大股東持續出貨

等因素，都會持續困擾港股，基本面無明顯轉變，恒指走勢料反覆向下，並下試３月１５日低位

１８２３５。



＊騰訊料２８８至３３０元上落＊



國家新聞出版署發布９月國產網絡遊戲審批信息，是今年第五次發放遊戲版號，共７３款遊

戲獲批。在此次獲批版號的遊戲中，重點遊戲包括網易（０９９９９）的《全明星街球派對》、

騰訊（００７００）旗下世紀凱旋全資控股公司南京網典科技的教育遊戲《健康保衛戰》等。這

是兩家巨頭在今年４月國產遊戲版號恢復發放以來收獲的首個遊戲版號。

溫鋼城表示，騰訊的遊戲終於獲批，短期對騰訊而言是好消息，惟今次獲批的遊戲數目不多

，獲批的遊戲受歡迎程度亦要觀察。他續指，騰訊目前面對的主要困境包括遭南非大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ持續減持，以及盈利能力下降，遊戲版號獲批只是「安慰獎」，難以改變公司困

局。他預料，騰訊於２８８元有支持，短期繼續橫行格局，估計在３３０元遇上阻力。（ｅｒ）

