【北水炒Ｄ乜】淨流入４９﹒６３億元，買盈富沽快手

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指低開３９３點，報１８９３３點。最高跌３３７點報
１８９８９點，最低跌５２９點報１８７９７點。恒指收報１８８４７點，跌４７９點或
２﹒４８％。
北水全日淨流入４９﹒６３億元，增加１２７﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依
次是快手（０１０２４）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）。
主板成交９３７﹒７億元減少１﹒３％。其中港股通成交１９２﹒３億元，佔總成交
２０﹒５％。
盈富基金跌２﹒３５％報１９﹒５元，北水淨買入１２﹒７億元；中國海洋石油升
２﹒２１％報１０﹒１６元，北水淨買入８﹒４億元；藥明生物跌４﹒８７％報５０﹒８元，北
水淨買入７﹒７億元。
快手跌２﹒８５％報６１﹒４５元，北水淨賣出１億元；吉利汽車跌３﹒２５％報
１３﹒６８元，北水淨賣出０﹒９億元；中國移動跌０﹒６７％報５１﹒６５元，北水淨賣出
０﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １２﹒７４
中國海洋石油 （００８８３） ８﹒４５
藥明生物 （０２２６９） ７﹒７１
理想汽車 （０２０１５） ２﹒２０
國美零售 （００４９３） ２﹒１６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） －１﹒０２
吉利汽車 （００１７５） －０﹒８７
中國移動 （００９４１） －０﹒２３
比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒０３
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