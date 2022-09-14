《美元走勢－羅明立》美元宜觀望一兩日再作部署

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒０２ １４４﹒８５ １４２﹒８９

歐元╱美元 ０﹒９９９８ １﹒０００ ０﹒９９５９

英鎊╱美元 １﹒１５４９ １﹒１５５０ １﹒１４８０

美元╱瑞郎 ０﹒９５１５ ０﹒９５２０ ０﹒９４９８

美元╱港元 ７﹒８４８５ ７﹒８４９５ ７﹒８４８４

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《美元走勢》美國８月未季調ＣＰＩ按年增長８﹒３％，高於預期的８﹒１％，但較７月

８﹒５％回落；核心ＣＰＩ按年增長６﹒３％，同樣高於預期。數據反映通脹前景仍然嚴峻，市

場預測聯儲局有三成機會會加息１％。消息令連日出現調整的美元在５０天平均線附近大幅反彈

，升近１１０關口。非美貨亦全線急挫。

美國通脹數據令聯儲局的鷹派立場將更為堅定，儘管歐洲央行也準備大幅加息，但基本面疲

弱，預料歐元將承受下行壓力。歐元昨日（１３日）由１﹒０２關口前大幅回落，初步支持在

０﹒９９５０，上方阻力在１﹒００５０，美元昨日升勢有點誇張，短線或要整固，宜觀望一兩

日再作部署。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９９７５ １﹒００５０ ０﹒９９４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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