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即市新聞

14/09/2022 16:28

《美元走勢－羅明立》美元宜觀望一兩日再作部署

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４３﹒０２　１４４﹒８５　１４２﹒８９
　　歐元╱美元　０﹒９９９８　１﹒０００　　０﹒９９５９
　　英鎊╱美元　１﹒１５４９　１﹒１５５０　１﹒１４８０
　　美元╱瑞郎　０﹒９５１５　０﹒９５２０　０﹒９４９８
　　美元╱港元　７﹒８４８５　７﹒８４９５　７﹒８４８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國８月未季調ＣＰＩ按年增長８﹒３％，高於預期的８﹒１％，但較７月
８﹒５％回落；核心ＣＰＩ按年增長６﹒３％，同樣高於預期。數據反映通脹前景仍然嚴峻，市
場預測聯儲局有三成機會會加息１％。消息令連日出現調整的美元在５０天平均線附近大幅反彈
，升近１１０關口。非美貨亦全線急挫。　
　　美國通脹數據令聯儲局的鷹派立場將更為堅定，儘管歐洲央行也準備大幅加息，但基本面疲
弱，預料歐元將承受下行壓力。歐元昨日（１３日）由１﹒０２關口前大幅回落，初步支持在
０﹒９９５０，上方阻力在１﹒００５０，美元昨日升勢有點誇張，短線或要整固，宜觀望一兩
日再作部署。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９９７５　１﹒００５０　０﹒９９４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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