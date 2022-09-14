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14/09/2022 10:25

《新股上市》傳騰訊音樂最快下周在港第二上市

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述市場消息指，騰訊音樂最快將於下星期啟動在港交
所第二上市。消息人士又指，推介活動最早可能在幾天後啟動，惟ＩＰＯ的詳情及時間表仍有可
能變動。
　　騰訊音樂２０１８年在美國上市，當年集資約１０﹒７億美元（約８３﹒４６億港元），其
股價今年已下跌
約３１％，市值約為８０億美元（約６２４億港元）。（ｃｗ）

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