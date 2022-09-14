  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2022 15:55

澳門賭牌今截標，全數六博企已遞交標書

　　《經濟通通訊社１４日專訊》澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投將於今日下午５時４５
分截標。據《澳門日報》報道，今日下午３時３０分，銀河娛樂（０００２７）人員攜同分別裝
有正本、副本的兩大箱投標文件，前往競投委員會遞交標書。
　　在今日下午稍早時間，六博企之一的澳博（００８８０）旗下澳娛綜合度假股份有限公司，
以及美高梅中國（０２２８２）旗下美高梅金殿超濠股份有限公司人員分別前往競投委員會遞交
標書。美高梅中國（０２２８２）聯席董事長及執行董事何超瓊表示，今次賭牌競投工作於一年
前已開始準備，有信心取得新賭牌，今次繼續以現有賭牌公司參與競投。
　　今早金沙中國（０１９２８）旗下威尼斯人的人員前往競投委員會遞交標書。此前公司總裁
王英偉表示對取得賭牌有信心。
　　新濠國際（００２００）旗下新濠博亞娛樂附屬公司新濠博亞（澳門）人員亦已於今早遞交
標書。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，感謝澳門政府提供這個機會，標書進一步加強了新濠對
澳門及推動其經濟多元化發展的承諾。殷切期待擔任業界領導者，與澳門特區政府緊密合作，致
力實現澳門更美好發展願景。
　　永利澳門（０１１２８）已於昨日入標。全數六博企皆已遞交標書。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2022
獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫
人氣文章FOCUS14/09/2022
【FOCUS】通脹未止　美元假死
人氣文章市場動向14/09/2022
買齊30隻大市值高息股要幾錢？
人氣文章財經熱話14/09/2022
傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星全系再挫
人氣文章財經熱話14/09/2022
【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章財經熱話14/09/2022
《午市前瞻》專家料港股反覆向下 騰訊遊戲版號獲批只屬安慰獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金