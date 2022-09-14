澳門賭牌今截標，全數六博企已遞交標書

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投將於今日下午５時４５

分截標。據《澳門日報》報道，今日下午３時３０分，銀河娛樂（０００２７）人員攜同分別裝

有正本、副本的兩大箱投標文件，前往競投委員會遞交標書。

在今日下午稍早時間，六博企之一的澳博（００８８０）旗下澳娛綜合度假股份有限公司，

以及美高梅中國（０２２８２）旗下美高梅金殿超濠股份有限公司人員分別前往競投委員會遞交

標書。美高梅中國（０２２８２）聯席董事長及執行董事何超瓊表示，今次賭牌競投工作於一年

前已開始準備，有信心取得新賭牌，今次繼續以現有賭牌公司參與競投。

今早金沙中國（０１９２８）旗下威尼斯人的人員前往競投委員會遞交標書。此前公司總裁

王英偉表示對取得賭牌有信心。

新濠國際（００２００）旗下新濠博亞娛樂附屬公司新濠博亞（澳門）人員亦已於今早遞交

標書。新濠主席兼行政總裁何猷龍表示，感謝澳門政府提供這個機會，標書進一步加強了新濠對

澳門及推動其經濟多元化發展的承諾。殷切期待擔任業界領導者，與澳門特區政府緊密合作，致

力實現澳門更美好發展願景。

永利澳門（０１１２８）已於昨日入標。全數六博企皆已遞交標書。（ｃｗ）

