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14/09/2022 09:05

【新冠肺炎】傳參與原址隔離酒店需有３％或８個房間作隔離

　　《經濟通通訊社１４日專訊》香港政府公布，１１月開始的第九輪指定檢疫酒店計劃，將容
許檢疫酒店住客在確診後留在原本入住的酒店自費隔離。據《香港電台》報道，參與計劃的指定
檢疫酒店，需要安排３％或８間房間作隔離用途，並以少者為準；預料須安排有關確診住客遷往
非檢疫樓層隔離，以免交叉感染。
　　政府解釋，有關安排可免卻確診旅客舟車勞頓，並善用運送資源和減低期間感染風險，但檢
疫酒店必須加強感染控制措施，例如安排特定樓層或房間隔離確診者，並在適當位置增設空氣淨
化機，酒店職員必須穿上適當個人防護裝備，減低感染病毒風險。
　
＊新安排對酒店業界生意幫助不大＊
　
　　香港酒店業主聯會經理陳媛妍相信，確診旅客歡迎原址隔離，又說業界預留用作隔離的房間
不會太多，大約只有數個百分比。她又指，入境旅客確診比例不是很高，新安排對業界生意幫助
不大。
　　另外，一間原用作接待機組人員的檢疫酒店、位於東區的香港東隅，後日起將加入指定檢疫
酒店計劃，而香港東涌福朋喜來登酒店，則會增加房間供應。目前參與計劃的酒店共有６２間，
合共提供約２﹒３６萬間房間。（ｃｌ）

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