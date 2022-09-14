《再戰明天》歐央行副總裁發表講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布紐約聯儲製造業指數，

料為周四（１５日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，國家主席習近平與俄羅斯總統普京在上海合作組織領導人峰會期間

舉行會談。周四本港時間７：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威在眾議院經濟常設委員會作證。

５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯就「歐元區當前的政策挑戰」發表講話。



＊日本公布進出口數據，澳洲公布失業率＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布８月出口，年率升幅料由１９％擴大至

２４﹒２％；８月進口，年率升幅料由４７﹒２％收窄至４６﹒９％；８月貿易收支料由負

１４３３９億日圓惡化至負２３８８９億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月失業率，

料維持於３﹒４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布７月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布８月出口物價；８月進口物價，月率跌幅料由１﹒４％收窄至１﹒３％；８月零售銷

售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數；９月紐約聯邦儲備銀

行製造業指數料由負３１﹒３收窄至負１５﹒５。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布８月產能利

用率，料維持於８０﹒３％；８月工業生產月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％。（ｗａ）

