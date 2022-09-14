  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2022 19:30

《再戰明天》歐央行副總裁發表講話，美國公布紐約聯儲製造業指數

　　《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲央行副總裁發表講話，及美國公布紐約聯儲製造業指數，
料為周四（１５日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，國家主席習近平與俄羅斯總統普京在上海合作組織領導人峰會期間
舉行會談。周四本港時間７：３０ａｍ，澳洲央行總裁洛威在眾議院經濟常設委員會作證。
５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯就「歐元區當前的政策挑戰」發表講話。
　
＊日本公布進出口數據，澳洲公布失業率＊
　
　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布８月出口，年率升幅料由１９％擴大至
２４﹒２％；８月進口，年率升幅料由４７﹒２％收窄至４６﹒９％；８月貿易收支料由負
１４３３９億日圓惡化至負２３８８９億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布８月失業率，
料維持於３﹒４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布７月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布８月出口物價；８月進口物價，月率跌幅料由１﹒４％收窄至１﹒３％；８月零售銷
售月率料維持不變；連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數；９月紐約聯邦儲備銀
行製造業指數料由負３１﹒３收窄至負１５﹒５。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布８月產能利
用率，料維持於８０﹒３％；８月工業生產月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒２％。（ｗａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事14/09/2022
《神州經脈》A場隨外圍跌成交創四月低　人幣即期再急挫逾三百點
人氣文章財經熱話14/09/2022
獲批遊戲版號不敵美猛加息預期　騰訊網易隨眾科技股下挫
人氣文章FOCUS14/09/2022
【FOCUS】通脹未止　美元假死
人氣文章市場動向14/09/2022
買齊30隻大市值高息股要幾錢？
人氣文章財經熱話14/09/2022
傳遭內地查債務風險兼頻賣股套現　復星全系再挫
人氣文章財經熱話14/09/2022
【匯市專訪】美國核心通脹持續攀升　聯儲局維持大幅加息步伐？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金