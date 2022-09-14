《新股上市》富衛集團再遞主板上市申請，未來兩年增資印尼壽險

《經濟通通訊社１４日專訊》電訊盈科（００００８）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團

（ＦＷＤ）周二（１３日）再次向聯交所遞交上市申請，摩根士丹利、高盛、招銀及摩根大通為

聯席保薦人。

據初步招股文件顯示，今年首三個月，總收益為２７﹒３億元（美元．下同），按年跌

１０﹒６％，期內虧損１﹒０１億元，去年同期則為賺１﹒０６億元，年化新保費及新業務價值

分別為４﹒０５億元及１﹒９１億元，按年增長約０﹒２％和１１％。

另外，按固定匯率計，今年上半年年化新保費按年增加２﹒８％至７﹒３億元，新業務價值

增長２４﹒６％至４﹒１億元。富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，增長勢頭持續表現強

勁，過去９年富衛集團的規模已經發展到關鍵的階段，並迎來轉捩點。

集團預告，於２０２２年恢復淨虧損狀況，並可能於未來期間錄得淨虧損，因公司繼續擴大

業務規模及影響力並產生相關成本。

富衛集資所得將用於加強股本、償付能力及中心流動資金，以及建立超出適用法定要求的資

本緩衝；部金資金將用作未來兩年對印尼人民銀行人壽保險的額外承諾出資。

富衛集團於今年２月曾遞表，到５月傳出通過上市聆訊，但當時市場消息指，富衛集團因應

市況未考慮急於推出市場。早前市傳富衛的集資規模達１０億美元，但最終金額尚未正式確定，

最新消息指集團爭取２０２３年１月正式公開招股。（ａｃ）

