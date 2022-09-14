【施政前瞻】民主黨就施政報告提建議，包括派１﹒２萬元消費券

《經濟通通訊社１４日專訊》新一份《施政報告》將於下月公布，民主黨向政府提出多項建

議，包括明年應一次過派發１２０００元消費券、取消戶外口罩令、為疫苗通行證設日落條款；

在政制方面，民主黨認為應盡快啟動雙普選的議程，同時不應該改變區議會組成及選舉方式等；

在教育方面，建議推行小班教學、改善班師比，挽留教師。

民主黨主席羅建熙表示，將會就部分較重要及具體的政策建議，稍後嘗試約見各政策局的官

員討論交流，說服他們接納。他又強調，區議會具有民意基礎，可以反映地區聲音，最重要是市

民可透過選票，制衡和監察政府，區議會的選舉制度不需要改變，至於民主黨日後是否會參選區

議會，如果選舉制度不變，民主黨就會繼續，如果制度轉變，則要視乎方案如何，現時有太多可

能性，很難下定論。



＊集思會討論如何做好未來工作＊



羅建熙多次被問到，早前的集思會有無討論解散問題，他回應指，集思會討論到如何做好未

來工作，在有限空間內做可做的事，民主黨明白現況未必理想，資源有限，形容只能「限米煮限

飯」，但他指出，民主黨過去２０多年來，獲市民投票支持，因此除了要對自己有交代，亦要對

市民有承擔。

至於他是否會競逐連任主席，羅建熙指，現時不知道是否有其他黨友競逐，他自己會盡量做

，但因有案件在身，可能是影響決定的因素。（ｈｙ）

