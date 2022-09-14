【新冠肺炎】本港新增７５７９宗確診個案，再多１０宗死亡個案

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

７５７９宗新冠肺炎確診，包括７４１８宗本地個案，當中２１３９宗核酸檢測陽性，５２７９

宗快測呈報陽性，另有１６１宗輸入個案，當中５６宗在機場發現，４３宗在檢疫酒店發現，

５７宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４２個地方，４個地方有１０宗以上個案，英國有２４宗，菲律賓有１７宗，

美國有１６宗，印尼有１１宗。



＊新增１０宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新增１０宗死亡個案，涉８男

２女，年齡介乎７２至９９歲，當中４人未打齊３針。由於死者年齡較大，都有多種慢性長期病

，染疫後情況轉差離世。

另外，明愛醫院內科及老人科一個病房，一名９０歲女病人於９月９日出院篩查時確診，同

房有多２人確診，１３人列為密切接觸者，其中１人因自身疾病情況嚴重。



＊新增８間院舍爆疫＊



張竹君指，新增８間院舍爆疫，包括６間老人院舍及２間殘疾人士院舍，涉１１名院友及２

名工作人員確診，８０名院友被列為密切接觸者，包括灣仔敬福護老中心、北區江夏護理安老中

心、中西區明愛恩翠苑、荃灣老人中心有限公司、灣仔仁和居、東華三院楊成紀念長期護理院及

東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭。（ｈｙ）

