《小傳日記》被指上市有嘢隱瞞，名創優品笑唔笑得落去？

《小傳日記》名創優品（０９８９６）呢排有唔少負面新聞。早喺７月畀沽空機構殺人鯨資

本（Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ Ｃａｐｉｔａｌ）狙擊，指名創喺一項交易裏面，通過唔透明嘅加勒

比司法管轄區作為中間人，藉此從中吸走幾億美金。事件已經引起好多人關注，而公司亦否認有

關報告嘅真實性。

有喺港美兩地上市嘅名創優品，唔止畀沽空機構狙擊，就連美國股東都唔放過佢！據報，美

國股東指控名創優品２０２０年１０月喺美國上市嗰陣，涉及錯誤同誤導性陳述，而且存在隱瞞

。

美國股東指控名創優品未有披露公司本身同其他未有公布嘅相關人士，所持有同控制嘅名創

優品分店，遠比之前為多。

股東又指，名創優品隱瞞真實成本，又未代表真正業務模式。另外，有指控話名創優品及公

司主席參與一啲「唔尋常同含糊嘅交易」，呢啲交易將公司置於違反合約嘅風險。

唔單止畀人話經營有問題，之前名創優品西班牙地區嘅Ｉｎｓｔａｇｒａｍ帳號，誤將著旗

袍嘅公主擺設描述成「日本藝伎」，觸發內地網民連環批評，甚至講到名創優品多年都喺度「仿

效」日本品牌。名創優品「拿拿淋」喺微博公眾號「耍冧」，話對集團曾經以「日本設計師品牌

」自居進行營銷嘅行為，引發廣大網友討論同批評，對消費者造成情感傷害「深感慚愧同自責」

。公司話，會去除日本設計師品牌相關元素，未來會「做好輸出正確嘅中國文化同價值觀工作」

。

名創優品呢個品牌，由成立到依家都受到唔少爭議。嚟緊除咗要挽回番消費者嘅信心，又要

氹掂班美國股東，「ＭＩＮＩＳＯ」唔知仲笑唔笑得落去呢？請請！



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