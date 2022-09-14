【新冠肺炎】張竹君：今日數字反映兩三日前個案，難判斷疫情見頂

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，近日確診數字
有輕微回落，但強調今日數字只反映兩至三日前的個案，快測呈報亦要等做核酸覆檢，不能反映
昨日或今日疫情狀況。她稱要再多看幾天，視乎ＢＡ﹒５是否真已見頂，以及假期後是否有反彈
，才能判斷疫情走勢。（ｈｙ）
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