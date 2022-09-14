《經濟通通訊社１４日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，預期截至今年６月底止年度
將錄得不少於３﹒５億元的純利，相對比去年同期的純利約為１﹒４５億元。
根據目前所得資料，應佔溢利的增長主要由於全科醫療服務收入增加，此乃由於對預防、檢
測、疫苗接種及外展服務，當中包括２０１９冠狀病毒病相關的服務之需求持續上升；收益增加
以致毛利上升；及應課稅收入增加導致所得稅開支增加之抵銷所致。（ｓｌ）
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14/09/2022 18:00
【企業盈喜】盈健醫療（１４１９）料全年純利增至少３﹒５億元
《經濟通通訊社１４日專訊》盈健醫療（０１４１９）發盈喜，預期截至今年６月底止年度
將錄得不少於３﹒５億元的純利，相對比去年同期的純利約為１﹒４５億元。
根據目前所得資料，應佔溢利的增長主要由於全科醫療服務收入增加，此乃由於對預防、檢
測、疫苗接種及外展服務，當中包括２０１９冠狀病毒病相關的服務之需求持續上升；收益增加
以致毛利上升；及應課稅收入增加導致所得稅開支增加之抵銷所致。（ｓｌ）
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