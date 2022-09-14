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14/09/2022 09:44

《真知灼見－溫灼培》明顯聯儲局加息無助降通脹

　　《真知灼見》美國８月份以消費物價指數衡量的通脹率，按月按年分別上升０﹒１％及
８﹒３％。以按年比，８月份通脹率確實較７月的８﹒５％略有所回落。但最為市場憂慮，是８
月份平均油價較７月水平明顯下降，再加上在過去聯儲局的大幅加息行動下，美國８月份通脹率
按月比竟然仍有所上升。事件反映聯儲局過去的大幅加息行動似乎對阻止通脹上升效用不大。鑑
於聯儲局主席鮑威爾過去多次強調打壓通脹為其首要任務，現市場估計於下周四（２２日）議息
會聯儲局將再加息７５基點，機率為共識。而到今年底，料聯邦儲備基金息率將加至４﹒０％－
４﹒２５％範圍，機率為是市場共識。
　　受加息預期影響，美國１０年債券孳息率昨晚（１３日）高見３﹒４６％，與今年６月１４
日高位３﹒４９８％水平相距不遠。美匯指數昨晚則一度突破１１０指數點，今早（１４日）於
亞洲市場報１０９﹒８４。美股標普５００指數昨晚則下跌４﹒３２％。
　　過去市場曾幻想，只要聯儲局開展加息步伐，美國通脹便會有所回落。但現在所見似乎這想
法並非正確。現時歐美通脹的成因，主要是美國刻意要與中國在貿易上分割，而歐洲又刻意要與
俄羅斯在經濟上分割所致。當美國失去來自內地的便宜商品，當歐洲失去來自俄羅斯的便宜能源
，通脹在歐美大幅上漲便是無可避免。加息只能壓抑消費者的消費力，卻無助壓抑因商品本身的
成本上漲。這解釋歐美就算大幅加息，對壓抑通脹只能是事倍功半。要解決通脹必須對症下藥，
即中美及歐俄必須重新緊密合作，但這就現在來看似乎是不太可能。假若聯儲局再繼續大幅加息
，對壓抑通脹的效用或許不大，但就可能會加重環球經濟轉弱壓力，這點大家要必須留意。
　　最後提提大家，今晚英國將公布８月份通脹數字。回憶英國７月年通脹率已攀至１０﹒１％
，８月情況如何今晚將自有分曉。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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