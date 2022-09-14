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14/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１８８點子，報６﹒９１１６結束三連揚

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１６，
較上個交易日跌１８８點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒８９２８。
　　美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）升幅大過預期，投資者押注聯儲局下周「暴力加息」，
美元上揚。美匯指數周二（１３日）紐約尾盤大漲近１﹒５％，報１０９﹒９５，創下逾２年來
最大單日漲幅。
　　官媒《中國證券報》周三（１４日）再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙向波動
已是常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破７」與否。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９１１６　　＋１８８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１５７　　－８０８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８０１１　　－３９９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８０６　　　＋２３﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９８５６　　－８６２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６７８５　　－７８５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１７４１　　－６９２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３４７　　－１２０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２２６３　　－２０８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７１４　　－４７８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９７　　　－２３﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９７４５　＋２６１３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１０９　　＋３３５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９９﹒５９００　　　＋６２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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