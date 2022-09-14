【聚焦人幣】人幣中間價貶１８８點子，報６﹒９１１６結束三連揚

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１１６，

較上個交易日跌１８８點子，止步三連揚，上個交易日報６﹒８９２８。

美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）升幅大過預期，投資者押注聯儲局下周「暴力加息」，

美元上揚。美匯指數周二（１３日）紐約尾盤大漲近１﹒５％，報１０９﹒９５，創下逾２年來

最大單日漲幅。

官媒《中國證券報》周三（１４日）再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙向波動

已是常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破７」與否。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９１１６ ＋１８８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９１５７ －８０８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８０１１ －３９９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８０６ ＋２３﹒６０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９８５６ －８６２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６７８５ －７８５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１７４１ －６９２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３４７ －１２０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２２６３ －２０８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７１４ －４７８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９７ －２３﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９７４５ ＋２６１３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１０９ ＋３３５﹒００

１人民幣╱韓元 １９９﹒５９００ ＋６２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

