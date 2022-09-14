【新冠肺炎】上海昨日新增１宗新冠本土確診病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１４日上海專電》上海衞健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例１宗，在閉環管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例８宗和無症狀感染者

８宗，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海閔行區一地被劃為中風險區。

截至目前，上海共有３個高風險區、４個中風險區。

