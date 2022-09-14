【新冠肺炎】全國昨增本土感染升至９５８宗，貴州佔最多逾二百宗

《經濟通通訊社１４日專訊》國家衛健委公布，昨日（１３日）新增確診病例再次回升，新

增９５８宗新冠肺炎本土個案，貴州佔最多增近２５０宗。

全國報告新增確診病例２３７宗，其中境外輸入病例４１宗；本土病宗１９６宗（四川

１２７宗，北京１８宗，山東１０宗，西藏８宗，內蒙古７宗，廣西７宗，廣東６宗，湖南４宗

，貴州３宗，江西２宗，黑龍江１宗，上海１宗，重慶１宗，新疆１宗），含５８宗由無症狀感

染者轉為確診病例。

昨日新增無症狀感染者８２５宗，其中境外輸入６３宗，本土７６２宗（貴州２４６宗，西

藏１２９宗，四川８３宗，江西５５宗，廣西５１宗，黑龍江４４宗，山東３５宗，新疆２５宗

，湖北１８宗，河北１６宗，陝西１４宗，甘肅１３宗，內蒙古１１宗，遼寧１０宗，天津４宗

，青海４宗，廣東３宗，湖南１宗）。



＊天津宣布全市核酸檢測＊



北京隔鄰的天津市也宣布，明日（１５日）起在全市範圍核酸檢測。通報稱，中秋節過後，

我市仍面臨境外、津外疫情輸入風險。為進一步加強監測預警，做到早發現、早處置，牢牢守住

不發生規模性疫情的底線，市疫情防控指揮部決定，９月１５日（星期四）６時起在全市範圍開

展核酸檢測。

天津目前有１３００萬人口，通告要求凡居住在天津市的群眾，採樣前在居住地保持靜止，

按照各區防控指揮部統一部署和街道（鎮）、社區（村）組織安排，有序到指定地點進行核酸檢

測，不落一戶、不漏一人。

全市各級機關、各級各類企事業單位要督促員工及時在居住地或必需的崗位工作地參加核酸

檢測。各區各行業要強化返崗前查驗參加本次核酸篩查採樣的有效證明。（ｃａ）



