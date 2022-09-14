【內房困局】武漢擬頒預售資金監管新規：監管帳戶信息售樓處公示

《經濟通通訊社１４日專訊》內房爛尾樓引發的斷供風波，再引發政府對房企項目預售資金

監管的關注。武漢擬出台預售資金監管新規，要求房企在監管銀行開立監管帳戶，監管帳戶信息

應在商品房買賣合同中載明，並在商品房銷售現場等公示。竣工驗收之前，毛坯項目監管帳戶餘

額不得低於監管額度的５％，全裝修的項目不得低於１０％。

武漢市房管局發布關於徵求《武漢市新建商品房預售資金監管辦法》意見的公告。公告指出

，房地產開發企業提交預售方案前，應選擇一個監管銀行開立監管帳戶；監管帳戶信息應當在商

品房預售許可證、商品房買賣合同中載明，並在商品房銷售現場以及監管部門門戶網站進行公示

。

征求意見稿並明確，監管額度內資金應按照工程建設進度予以撥付，首次撥付節點不得早於

地下結構完成，最後撥付節點為不動產首次登記，具體撥付節點由監管部門確定；房地產開發企

業可按照監管部門確定的撥付節點申請使用監管額度內資金。項目竣工驗收之前，交付標準為毛

坯的項目監管帳戶餘額不得低於監管額度的５％，交付標準為全裝修的項目監管帳戶餘額不得低

於監管額度的１０％。（ｄｗ）

