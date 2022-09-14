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即市新聞

14/09/2022 08:26

【大國博弈】據報美國考慮對中國實施一攬子制裁，以防其對台動武

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息報道，美國政府正在考慮對中國大陸實施
制裁以防止其攻打台灣。台灣方面也在對歐盟施壓，要求其採取相同措施。美國的考慮和台灣對
歐盟的游說均處於早期階段。
　　報道稱，美國考慮加大對華制裁是由俄羅斯２月入侵烏克蘭後開始，但在大陸對佩洛西訪台
做出強硬反應後，此事變得更為緊迫。白宮目前的焦點是爭取各國統一立場，包括在歐洲和亞洲
國家之間進行協調，同時避免挑釁中國。
　　知情人士未透露美國在考慮實施措施的細節，但認為對世界第二大經濟體和全球供應鏈上最
大的一環實施制裁有一定的難度，令人懷疑其可行性。美國政府早前計劃下月將擴大對中國輸出
用於人工智能芯片和芯片製造工具的出口限制。而繼芯片法案後，總統拜登１２日簽署一項行政
令，啟動國家生物技術和生物製造倡議，以降低美國對國外的依賴，確保美國能夠把所有發明創
造轉化為產品的能力，以回應中國在生物技術方面的挑戰。
　　另外，報道指出，台灣方面稱已和美國、歐洲及其它夥伴討論了大陸最近的軍演及對台灣和
地區構成的「重大挑戰」，但拒絕披露細節。台灣還要求歐洲私下警告北京攻台會面臨的後果。
（ｊｔ）（ｚｚ）

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