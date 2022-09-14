【聚焦人幣】人行下周二將赴港招標發行５０億人幣央票

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，下周二（２０日）將通過香港金融管理局債務
工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２２年第九期中央銀行票據。第九期
中央銀行票據期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣
５０億元，起息日為２０２２年９月２２日，到期日為２０２３年３月２３日，到期日遇節假日
順延。（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜 惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
|財經熱話14/09/2022
【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌
|財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠 港元定存年息達3.3厘
|中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國 習近平明起出訪中亞兩國
|財經熱話13/09/2022
蔚來新車暢銷股價急飆 大行齊唱好 你跟唔跟？
|財經熱話13/09/2022
【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平 美元仍有反彈動力
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰