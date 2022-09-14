  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2022 09:39

【聚焦人幣】人行下周二將赴港招標發行５０億人幣央票

　　《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行公布，下周二（２０日）將通過香港金融管理局債務
工具中央結算系統（ＣＭＵ）債券投標平台，招標發行２０２２年第九期中央銀行票據。第九期
中央銀行票據期限６個月（１８２天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣
５０億元，起息日為２０２２年９月２２日，到期日為２０２３年３月２３日，到期日遇節假日
順延。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
人氣文章財經熱話14/09/2022
【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌
人氣文章財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘
人氣文章中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國　習近平明起出訪中亞兩國
人氣文章財經熱話13/09/2022
蔚來新車暢銷股價急飆　大行齊唱好　你跟唔跟？
人氣文章財經熱話13/09/2022
【美股反彈】黃燕娥料若美國通脹維持高水平　美元仍有反彈動力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金