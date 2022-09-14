《廣匯論勢－鄭廣復》歐英央行快步加息，削弱美元息差優勢！

《廣匯論勢》昨晚美國勞工部公布８月份消費者物價指數（ＣＰＩ），整體ＣＰＩ按年升幅

由８﹒５％放緩至８﹒３％，升幅大過市場預期的８﹒１％，核心ＣＰＩ按年升幅則由５﹒９％

急升至６﹒３％，升幅同樣大過市場預期的６﹒１％。

美元匯價在數據公布後急升，歐元兌美元由１﹒０１８０急挫至１﹒００３２，其後逐步下

滑，至今天東京市早段低見０﹒９９５６後才逐步反彈，惟暫見受制於１算關口。美元兌日圓亦

受ＣＰＩ數據影響，一度急升至１４１﹒８５急升至１４４﹒４５，今早高見１４４﹒９６，迫

近前高１４４﹒９９後才逐步回調，至歐洲開市前在１４３﹒５０水平回穩並略為反彃。英鎊兌

美元亦由１﹒１７３８急跌至１﹒１５５４，但其後仍進一步下跌，至今天亞洲市早段低見

１﹒４８２後才反彈，並重新守穩１﹒１５。



＊美國通脹現螺旋效應＊



我認為，以美國整體通脹大過預期去解釋美元大升既不準確亦不合理，因為市場的預期十居

其九不是高過就是低過實際數字，而８月份整體通脹率放緩是事實，故我認為美元急升是因為核

心通脹進一步攀升，由７月份的５﹒９％升至８月份６﹒３％，這反映美國通脹已出現螺旋效應

。

從勞工部公布的數據所見，食品價格按月升幅由７月份１﹒１％放緩至８月份０﹒８％，能

源價格繼７月份按月跌４﹒６％後，８月份再跌５％，其中汽油及石化燃料價格按月分別跌

１０﹒６％及５﹒９％。至於核心通脹方面，所有主要分項價格按年皆升，按月亦只有二手汽車

及貨車價格微跌０﹒１％（７月份跌０﹒４％），因此，聯儲局現在擔心的應該是由消費帶動的

高通脹。



＊三巫日臨近波動加劇＊



即使如此，市場亦不過預期聯儲局將於下周加息０﹒７５厘機會率上升，故除非聯儲局在下

周三議息會後發布的最新經濟預測，上調未來兩年的通脹率預期及聯邦基金利率目標，否則，昨

晚美元急升其中原因是投機行為作怪，又或是已入市的炒家見通脹數據與自己的判斷有出入，為

免承受不必要的風險而決定離場，但主要原因很可能是本周五（１６日）為每季一次的「三巫日

」（三重結算），即當天是股票期權、指數期權及指數期貨的結算日，通脹數據造成美股及美匯

大幅波動自不難理解。

不過，美元匯價可以藉著聯儲局持續加息而維持強勢嗎？持續大幅加息最終可能導致經濟陷

入衰退。筆者根據美國過去五次經濟衰退前，聯邦基金利率與１０年期美國國債孳息率變化的關

係所見，當前者高於後者時，預示美國在隨後１２個月內發生經濟衰退。昨天美國公布最新通脹

數據後，美國１０年期國債孳息率急升至３﹒４６厘，若然下周聯儲局一如預期加息０﹒７５厘

，聯邦基金利率將升到３至３﹒２５厘，縮窄與１０年期美國國債孳息率距離，但當聯儲局加息

後，１０年期債息不再同步上升，投資者就要注意了！



＊加息終見負面影響＊



投資者或會問，若然聯儲局不斷加息，１０年期債息不是也會持續上升嗎？須知道，利率不

會無止境上升，當升至某一水平時，對經濟將會產生負面影響，屆時投資者對經濟衰退的憂慮升

溫，資金將會流入美國國債避險，在供求定律下，美債息率自難持續上升，這就是聯邦基金利率

高於１０年期美國國債孳息率的原因，同時亦反映美國陷入經濟衰退的風險上升。繼而市場開始

推測聯儲局將於何時減息，令利率進入新一輪減息周期。



＊英國利率明年料達３﹒２５厘＊



歐洲央行（ＥＣＢ）上周大幅加息０﹒７５厘後，ＥＣＢ在會後聲明中指出，目前通脹仍然

太高，且會維持高企一段時間。措辭反映ＥＣＢ會繼續加息壓抑通脹，ＥＣＢ委員亦大幅上調平

均通脹預期，今年料達到８﹒１％，未來兩年則分別為５﹒５％及２﹒３％，但即使降至

２﹒３％，通脹率仍然超出ＥＣＢ目標。

目前市場除預期ＥＣＢ將於１０月份議息會議後再次大幅加息０﹒７５厘，而到２０２３年

７月會將利率上調到２﹒５厘；另外，根據利率掉期合約，英倫銀行指標利率料於明年達到

３﹒２５厘。美國８月份通脹率雖達到８﹒３％，但歐元區及英國７月份通脹率分別達到

９﹒１％及１０﹒１％，若論加息壓通脹，歐元區及英國相對於美國需要更大的加幅才對。



＊傳導保護工具防爆債務危機＊



ＥＣＢ早前已制訂了傳導保護工具，為持續加息可能推高債務沉重的成員國債息做好應對措

施，以免引發另一次債務危機。英倫銀行既亦事先張揚，謂英國將會陷入經濟衰退，兩家歐洲主

要中央銀行的論調，似乎反映它們對於大幅加息早已作好準備，已無後顧之憂。在預期歐、美息

差收窄或不致持續擴大的情況下，歐元兌美元雖再次失守１算，但跌勢並無轉急，今天在歐洲開

市後維持在１算略低水平徘徊；英鎊兌美元昨天雖收低於１﹒１５，但今天已收復部分失地，最

高升至１﹒１５５０。



＊英女王離世暫阻脫英公投＊



故此，美元好友不要奢望歐元兌美元會長期停留在１算以下，因為這會導致歐元區通脹加劇

；至於英鎊匯價，英女王的離世反令英國上下同心，蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴若在此時堅持握推

動脫英公投，只會激起民憤，即使英國國會同意舉行脫英公投，目前的民調亦顯示反對的比率較

大，既然成功機會低，相信施雅晴會找個落台階，不會在明年舉行脫英公布，如此，困擾英鎊的

其中一個不利因素暫時消除，英鎊兌美元有望大幅反彈。技術上，英鎊兌美元上周低見

１﹒１４０６，與２０２０年３月份的低位１﹒１４０９極可能形成大型雙底，後市可以去年２

月以來最大跌幅的５０％反彈位約１﹒２８２５為中期反彈目標。



＊日本央行問價干預先兆＊



昨天美元兌日圓急升後，日本負責貨幣事務的官員神田真人今早表示，日本政府不排除對外

匯走勢採取任何應對措施。財務大臣鈴木俊一亦表示，如果匯市目前的趨勢持續下去，日本不排

除作出回應，包括入市干預。另外，據聞日本央行（ＢＯＪ）今天曾致電至銀行「問價」，此舉

被視為干預前的先兆。美元兌日圓則於今早觸及１４４﹒９６後持續下跌，至歐洲市初段曾低見

１４２﹒９０，匯價如收低於１４１﹒８４，則技術上呈強烈轉跌訊號。我仍然相信，美元兌日

圓已在１４５之前見頂，後市傾向逐步下試１３０。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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